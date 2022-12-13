 

Ретро-волны, цветочная корона и в стиле 1940-х годов: лучшие варианты свадебных причесок на короткие волосы

13.12.2022, 20:45, Разное
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Свадьба является торжеством, на котором хочется выглядеть настоящей красавицей. И у вас есть такая возможность, если вы оцените и выберете для себя лучшую свадебную прическу для коротких волос. Варианты укладок представлены ниже.

Минимализм

Речь идет о прическах, которые подчеркивают красоту волос, собранных на макушке или просто демонстрируют красоту стрижки.

Минималистический, скромный и нежный стиль в этот день будет более чем уместен.

Ретро-волны

Очень стильная, нежная и красивая прическа, подчеркивающая красоту ваших локонов. Она никогда не выйдет из моды и является уместной для данного торжества.

Низкий хвостик

Свяжите волосы в низкий свободный хвостик и украсьте его оригинальной декоративной заколкой, которая гармонично сочетается с нарядом.

Вы будете самой красивой невестой.

Корона с пучком

Вы можете собрать волосы в пучок или сплести нетугие косы, сверху надеть ободок в виде тоненькой изящной короны. Такая прическа будет смотреться очень стильно и эффектно.

Низкий пучок, стиль балерины

Утонченная и очень аккуратная прическа, которая не только замечательно смотрится, но и гарантирует сохранение формы на весть торжественный день.

Остановите выбор на этом варианте, и вы не пожалеете.

«Мальвинка» из жгутов

Отделите две пряди у лица, сверните их жгутами и соедините в центре затылочной зоны. Можно украсить декоративной заколкой, это сделает прическу более нарядной.

Цветочная корона

На свадьбе всегда есть цветы.

Пусть они будут и на вашей прическе.


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