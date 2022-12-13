Ретро-волны, цветочная корона и в стиле 1940-х годов: лучшие варианты свадебных причесок на короткие волосы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Свадьба является торжеством, на котором хочется выглядеть настоящей красавицей. И у вас есть такая возможность, если вы оцените и выберете для себя лучшую свадебную прическу для коротких волос. Варианты укладок представлены ниже.
Минимализм
Речь идет о прическах, которые подчеркивают красоту волос, собранных на макушке или просто демонстрируют красоту стрижки.
Минималистический, скромный и нежный стиль в этот день будет более чем уместен.
Ретро-волны
Очень стильная, нежная и красивая прическа, подчеркивающая красоту ваших локонов. Она никогда не выйдет из моды и является уместной для данного торжества.
Низкий хвостик
Свяжите волосы в низкий свободный хвостик и украсьте его оригинальной декоративной заколкой, которая гармонично сочетается с нарядом.
Вы будете самой красивой невестой.
Корона с пучком
Вы можете собрать волосы в пучок или сплести нетугие косы, сверху надеть ободок в виде тоненькой изящной короны. Такая прическа будет смотреться очень стильно и эффектно.
Низкий пучок, стиль балерины
Утонченная и очень аккуратная прическа, которая не только замечательно смотрится, но и гарантирует сохранение формы на весть торжественный день.
Остановите выбор на этом варианте, и вы не пожалеете.
«Мальвинка» из жгутов
Отделите две пряди у лица, сверните их жгутами и соедините в центре затылочной зоны. Можно украсить декоративной заколкой, это сделает прическу более нарядной.
Цветочная корона
На свадьбе всегда есть цветы.
Пусть они будут и на вашей прическе.
Смотреть комментарии → Комментариев нет