Тонизируют мышцы и делают их более эластичными: упражнения на разминку и растяжку, формирующие нашу фигуру

Каждому человеку необходимо регулярно заниматься спортом. Существуют эффективные упражнения на разминку и растяжку, которые тонизируют мышцы, а также делают их более эластичными. Благодаря этим упражнениям предотвращают травмы во время занятия спортом. Дополнительно они положительно влияют на фигуру. Можно выделить несколько таких упражнений, которые подходят новичкам и опытным спортсменам. Выполнять разогревающие упражнения желательно перед каждой тренировкой.

Разминка на открытом воздухе

Начинать разминку необходимо с проработки большого количества мышц. После этого нужно целенаправленно разогревать зоны, над которыми человек планирует работать во время тренировки. Начать разминку желательно с ходьбы в среднем темпе или бега с низкой интенсивностью. Данный процесс занимает около 20 минут. Это позволяет не только размяться, но и начать заниматься аэробикой. Если человек занимается в тренажерном зале, то он может использовать беговую дорожку в течение 5 минут. Ее можно комбинировать с гребным тренажером.

Как выполняется растяжка?

После каждой тренировки необходима растяжка. Особенно это важно для мышцы ног. Растяжку можно делать на специальном станке или на любом другом уборе. Для этого нужно поднять одну ногу на оптимальную высоту. Держать мышцы растянутыми нужно в течение 20 секунд. Делать упражнение нужно до того момента, пока не почувствуете натяжение, но нужно избегать болевых ощущений. Выполняйте это упражнение очень медленно, не заканчивая его слишком резко. Во время нужно следить за дыханием, чтобы оно было спокойным и размеренным.

Растяжка задней части бедра

Это упражнение выполняется стоя, поэтому им можно воспользоваться в любой момент. Для этого нужно отвести правую ногу назад, взявшись рукой за лодыжку. Подтяните пятку как можно ближе к ягодицам, пока не почувствуете сильное натяжение мышц. Задержитесь в этой позе примерно на 10 секунд, после чего поменяйте ноги местами. Это упражнение можно выполнять даже лежа на животе.

Растяжка бедра сбоку

Присев на корточки, вытяните одну ногу как можно дальше, следя за тем, чтобы пальцы ног были направлены в вашу сторону. Опускайтесь как можно ниже, чувствуя напряжение в бедре. Аналогичные действия выполняются с другой ногой. Вы можете упростить эту упражнение, выполняя его с колен. В качестве поддержки для стопы используется коврик или полотенце.

Растяжка икры

Вытяните одну ногу вперед и слегка согните ее в колене. Задняя нога должна быть выпрямлена, а ступни полностью прижаты к полу. Вы можете положить руки на бедра или для большей устойчивости прислониться к стене. Удерживайте себя в таком положении в течение 10 секунд, после чего поменяйте ноги.

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Растяжка бедер

Сядьте на пол и согните ноги таким образом, чтобы подошвы ног касались друг друга. Постарайтесь приблизить ступни как можно ближе к своему телу. Выпрямив спину и положив руки на колени, постарайтесь опустить их как можно ниже на пол, чтобы завершить растяжку.

Растяжка ягодиц

Лежа на спине и согнув колени, подтяните одну ногу к груди. Удерживайте себя в таком положении в течение 10 секунд. Старайтесь, чтобы плечи и шея были расслаблены, а также были приподняты над полом. Во время данного упражнения нужно почувствовать напряжение в ягодицах, а также в задней части ног.

Растяжка талии

Стоя, расставив ноги чуть шире ширины бедер, вытяните руку, чтобы отвести ее на противоположную сторону, одновременно наклоняя грудную клетку. Вы должны почувствовать растяжение сбоку. Задержитесь в этой позе примерно на 10 секунд, после чего поменяйте сторону.

Таким образом, рекомендуется регулярно выполнять разминку и растяжку, поскольку это положительно влияет на тонус и эластичность мышц. От этого зависит правильность формирования красивой и стройной фигуры.