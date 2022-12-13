Мнение: Убьют они его



Алексей Горинов на “суде”

Сообщение по соцсетям:

“Алексей Горинов болеет с 9 декабря. В медицинскую часть Алексея отвели другие осужденные, он пробыл там два дня и его отправили обратно. Ни врач, ни фельдшер к Алексею за все это время не подходил.

Сейчас он находится в отряде на общих условиях. Жалуется на холод, голод, отсутствие горячей воды, на невозможность лечь до отбоя, несмотря на то, что у него сохраняется температура, его мучает постоянный кашель, отдышка.

После двухдневного нахождения в больнице адвокаты виделись с Алексеем. Когда они зашли в плохо отталкиваемую, холодную комнату для свиданий, Алексей дремал, он объяснил, что задремал, попав в относительное тепло, поскольку нормально спать у него не было возможности с момента прибытия в колонию.

Алексей сказал, что в таких условиях в холоде, сырости, в отсутствии медицинской помощи он не просидит здесь и полгода.

По данному факту адвокаты попытались встретиться и с начальником учреждения, и с начальником медицинской части. Во встрече было отказано.

( Алексей Горинов – депутат моего района в мск).

ПРОШУ ПЕРЕПОСТА!

Сообщение от Виктора Шендеровича”

Алексею Горинову 61 год, он избранный муниципальный депутат (то есть по российским меркам – никто), его посадили вообще ни за что – даже не за публикацию и не за стрим, как Яшина. Он на заседании муниципального совета депутатов московского района в апреле прОклятого 2022 года выразил сомнение в том, что в период войны надо проводить конкурс детского рисунка. “Коллеги” донесли. Приговор – 7 лет.

Вопрос Горинова из клетки (его судили в клетке, как особо опасного террориста!) не теряет актуальности, а ответ скотов остается неизменным – “Конечно, нужна!!”