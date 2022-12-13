 

Немецкий телеканал «по ошибке» вместо полуфинала чемпионата мира по футболу показал финальный матч

13.12.2022, 20:33, Разное
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В эфире немецкого телеканала Sky Sport 12 декабря 2022 года был показан финал чемпионата мира по футболу, который должен состояться только 18 декабря.

Перед началом трансляции комментатор заявил, что по итогам полуфиналов были определены две сильнейшие сборные планеты – команды Аргентины и Франции.

– Произошла досадная ошибка, мы сейчас создаём нейросеть, которая моделирует матчи. Разумеется, мы не могли показать финал, так ещё не сыграны даже полуфинальные игры, – написал в Twitter генеральный директор Sky Sport Рудольф Майер.

Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу сборной Аргентины – три гола забил Лионель Месси, но самое удивительное произошло на 90-й минуте матча – последний гол в ворота Франции был забит вратарём аргентинской сборной ударом со своей половины поля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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