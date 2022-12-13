Елизавета Шакира: новое женское лицо российского кинематографа

Мы встречаемся в такси, которое везет Лизу на мероприятие. Под конец года у актеров традиционно много активностей. Вечеринки, встречи — все это на первый взгляд кажется просто атрибутами светской жизни, на самом же деле — часть работы. Лиза рассказывает о пробах и о том, что старается следить за происходящим в индустрии, смотреть новые фильмы, сериалы, интервью коллег, чтобы быть в курсе того, что сегодня актуально и интересно зрителю. Сама она тоже готовится к премьерам. Совсем скоро выйдет несколько проектов с ее участием, а онлайн-кинотеатр «Иви» уже представил мини-сериал «Пансион», в котором Елизавета Шакира сыграла одну из главных ролей.

Лиза, расскажите о своей героине в сериале «Пансион», какая она?

Ее зовут Катя, она властная, отстраненная, холодная. Когда перед съемками мне прислали описание персонажа, про Катю было написано, что она фригидна. Она настоящий манипулятор, очень принципиальна, жестока и мечтает занять место героини Виктории Толстогановой — стать надзирательницей пансиона для девушек. Для Кати важно быть во всем лучшей, поступать всегда правильно. Мне было интересно ее играть, потому что для того, чтобы вжиться в роль, мне пришлось поискать эти грани внутри себя.

До этого у вас был опыт работы в сериале, который рассказывает о вспышке ВИЧ во времена СССР. 1905 год в «Пансионе», 1980-е в «Нулевом пациенте» — насколько сложно вам даются роли героинь из прошлого?

Действия «Нулевого пациента» происходили в 1988 году, и это, безусловно, ближе к нашему времени, чем 1905-й, в котором жили героини «Пансиона». Но погрузиться в атмосферу «Пансиона» мне было проще, потому что очень помогали костюмы, прически, антураж. Ты вынуждена носить корсет — и уже нет возможности не держать спину, осанка сразу меняет весь твой образ.

А вот чем ближе происходящее на экране к современности, тем сложнее, потому что внешние различия стираются. Одежду героев «Нулевого пациента», например, можно носить и сейчас, при определенной стилизации. Мне нравятся героини из прошлого — они дают возможность прожить параллельную жизнь.

Если бы вы сами выбирали период, в котором хотите жить, какое время это было бы?

Я бы осталась жить здесь, в этом времени, потому что достоверно я не могу знать, как жили в том же 1905 году. Да, у нас есть документы, музыка той эпохи, свидетельства современников, но это не личные впечатления. Так что я выбираю сейчас.

До того как стать актрисой, вы работали моделью. Как вы попали в модную индустрию?

У моей мамы были подруги-модели, они постоянно говорили ей, что меня нужно отдать в модельный бизнес. Мне было 17, когда я решила, что в принципе можно сходить на кастинг. Для меня это был выход из зоны комфорта, потому что я понимала: будут оценивать мои внешние данные, скажут, достаточно ли я красива, достаточно ли хорошо мое тело. Не знаю, что меня в тот момент привлекало. Возможно, мне хотелось принять свою внешность, почувствовать силу…

Эта работа позволяла мне много путешествовать — несомненный плюс, но в итоге я поняла, что это не мое. Я всегда чувствовала, что мода — лишь шаг в сторону моей настоящей цели, коей являлось кино.

Почему вы решили стать актрисой?

Это невозможно объяснить, особенно учитывая, какие непростые сейчас времена в целом и для развития карьеры в частности. Я четыре года подряд упорно поступала в актерский вуз и каждый раз проваливалась. Думаю, потому что я ожидала от других, что мне скажут, какой я должна быть, что придет какой-то педагог и даст такой материал, который сможет меня раскрыть, с которым я точно поступлю. Я была зажата и не была собой. На четвертый год неудачных попыток я уже отчаялась. Пришла в Институт кино и телевидения в Петербурге подавать документы на факультеты режиссуры и продюсирования. И увидела, как очень красивая девушка подает документы на актерский факультет. А у меня с собой был свободный пакет документов — и я решила попробовать снова. На следующий день пришла и увидела Алексахину Анну Яковлевну, поняла, что хочу учиться у этой женщины, в этом месте. И получилось, я поступила. Анна Яковлевна сразу сказала, что мне нужно сниматься, отпускала меня, она вообще поддерживает меня всегда, это очень ценно.

У вас яркая фамилия, и это не псевдоним. Откуда вы родом? Кто ваши родители?

Я родилась в Петербурге, но незадолго до моего рождения родители приехали из Украины. Я делала этот дурацкий генетический тест, который очень популярен у людей, которым нечего делать. (Смеется) Он показал, что у меня в семье были венгры. Но папа протестует и уверяет, что по его линии у нас только евреи.

Мои родители никак не связаны с миром искусства, хотя папа очень хорошо играет на гитаре и красиво поет. С раннего детства помню наши караоке-посиделки. Я всегда агитировала младшего брата делать домашние праздники. А родители занимались бизнесом, у них была строительная компания. Сейчас моя мама много путешествует, изучает разные страны и создает туры, знакомит людей с Грузией, Шри-Ланкой и другими прекрасными местами. Папа нутрициолог, коуч по правильному питанию. Сейчас живет не в России.

Родители поддерживали ваше желание стать актрисой?

Всегда. Никто не советовал мне выбрать более стабильную профессию, наоборот — когда у меня что-то не получается или нет сил продолжать, они всегда мотивируют двигаться дальше.

В вашей фильмографии пока не очень много работ, но среди них есть успешные проекты, вы одна из новых звезд российского кино. Были готовы к этому?

Вот вы говорите «звезд», а я абсолютно этого не чувствую. Ощущаю себя человеком, который все еще ищет свое место внутри индустрии… Не знаю, чем измеряется успех, но по моим внутренним интуитивным ощущениям я еще даже не приблизилась к нему. И надеюсь, что никогда не окажусь в ситуации, когда скажу: да, я звезда российского кино. Это очень странно. (Смеется)

Как складывались ваши отношения с партнерами по площадке? В «Пансионе», например, вы играете с Викторией Толстогановой. Вам комфортно работать с большими опытными актерами?

У меня есть список артистов, с которыми я очень хотела поработать. Виктория Толстоганова — одна из них. Она восхитительная, женственная, вдохновляющая, мне так нравилось за ней наблюдать! Да весь каст «Пансиона» — отдельная любовь.

В других проектах я работала тоже с прекрасными партнерами. Мой первый такой опыт случился с Оксаной Акиньшиной на съемках «Контейнера», и я ужасно волновалась! Наверное, многим известно это состояние, когда рядом кто-то компетентнее тебя, опытнее. Наступает ступор, и ты даже адекватно на вопросы этого человека ответить не можешь. Со мной так и было. Оксана поразила меня свободой в общении, ко второму сезону мы уже нормально общались. Филипп Янковский очень открытый и компанейский, может подсказать, посоветовать. И это будет выглядеть не так, словно мэтр дает советы, а просто потому, что хочет, чтобы у тебя получилось, потому что верит, что ты можешь лучше. Это облегчает съемочный процесс и вселяет уверенность, безусловно.

Переживала, когда начинала работать с Никитой Ефремовым в «Нулевом пациенте». С большим уважением отношусь к его творческой истории и пути. Прийти на площадку и увидеть нормального парня было очень здорово. Он еще при встрече практически сразу разрядил обстановку, спросил, когда я родилась и рассчитал какие-то числа, цифры, характеризующие меня. (Улыбается)

Популярность и востребованность в профессии стала неожиданной или вы внутренне понимали и верили, что все так и будет?

Я сейчас не ощущаю свою востребованность. Есть интерес. А востребованность — это когда идет проект за проектом и тебя все хотят. В моей жизни такого нет. Видимо, Вселенная дала мне время, чтобы понять, куда я хочу двигаться. Я коплю энергию для чего-то очень важного, вот так я сказала бы.

Как по-вашему, успех — это результат долгой работы или вы верите в удачу, способность оказаться в нужное время в нужном месте?

Мне кажется, успех — сочетание всех факторов. Я убеждена, что удача — это когда ты долго к чему-то готовился, тебе выпал шанс и ты смог им воспользоваться. Потому что был готов. Если ты не готов, шанс тебе не поможет.

То, что вы стали популярной актрисой — ваша судьба или ваш выбор?

Я могу делать выбор, и он будет влиять на формирование моей судьбы. Мне близка теория мультивселенных, когда параллельно в разных реальностях живет несколько Лиз. Вот сейчас я еду на мероприятие — это одна реальность. В другой реальности я осталась дома. В третьей Лиза не пошла учиться на актрису, а стала продюсером. Поэтому выбор здесь и сейчас формирует мою судьбу. Но не могу сказать, что в этом нет какого-то божественного участия. Все равно ведь я родилась с определенным набором качеств и желаний, и все это привело меня к определенному выбору.

Вспомните момент, когда впервые увидели себя в кино на экране. Какие эмоции вы тогда испытали?

Я снималась в массовках, одной из работ был сериал «Людмила Гурченко» с Юлией Пересильд. Мы снимали дачные посиделки, у меня там был крупный план — я включала патефон. Я знала, когда выходит сериал, и в нужный момент посадила всех домочадцев перед телевизором. Мы ждали в предвкушении, когда я появлюсь на экране, а потом звонили родственникам: вы видели, видели, там всего секунда! Какое это чувство? Детский трепет! Я на экране, я в журнале — посмотрите! (Смеется)

Многие актеры признаются, что смотреть фильмы со своим участием не могут. Как с этим обстоят дела у вас? Довольны результатом или кажется, что можно было что-то сделать иначе?

Я смотрю свои работы, потому что это тоже часть работы. Важно чисто технически оценить, что и как работает. Я помню, как снималась каждая сцена — какие были эмоции, мысли, сложности. И я смотрю результат, чтобы понимать, совпадает ли мое ощущение с тем, что в итоге получилось. Какие ракурсы не использовать или как использовать невыгодные, чтобы потом подчеркнуть какое-то определенное состояние героини. Впервые мы видели «Пансион» на фестивале «Новый сезон», и я не всем в своей игре довольна, но это нормально. Думаю, было бы ужасно, если бы я говорила, что все отлично. Где тогда зона для роста?

Вы самокритичны в работе и в обычной жизни?

Никто меня не критикует так, как это делаю я сама. Пытаюсь справиться, но пока проигрываю этот бой. Знаю, что такая энергия блокирует мое состояние, но стараюсь ею управлять.

Чья оценка вашего творчества имеет для вас особое значение? Насколько сложно вас подбодрить или, наоборот, выбить из колеи, например, бестактным комментарием?

Если честно, я не могу сказать, что есть люди, одобрения которых я жду. Если я недовольна собой, даже самый авторитетный человек не сможет меня приободрить. Но мне безумно приятно читать отклики.

Расскажите о своей жизни вне кино. Как проводите свободное время?

Моя жизнь вне кино проходит с кино, я постоянно что-то смотрю. Наши сериалы, фильмы, интервью. Мне важно быть в курсе того, что сейчас происходит, что откликается у зрителя. Много гуляю, в этом году такая красивая осень! События последнего времени научили ценить каждый день, даже если грустно. Я созерцатель. Хотелось бы найти какое-то хобби… из-за того что я так сфокусирована на кино, появляется зависимость от рабочего состояния. Чтобы снимать этот фокус, надо найти что-то еще, но пока я в поиске. Я люблю свою работу и очень по ней скучаю. Пока мне хочется с головой быть в чтении сценариев и поисках новых персонажей.

Что изменилось в вашей частной жизни с приходом популярности?

Меня очень смущают ваши вопросы про популярность. В моей частной жизни не изменилось ничего. И я этому рада. Меня редко узнают. Когда это происходит — это приятно и трогательно, но я боюсь представить, что это такое, когда ты в любом месте можешь быть узнанным. Потерять право на частную жизнь — значит постоянно быть Лизой-актрисой. Я называю это «режим светский». Но есть ведь Лиза-Лиза: именно ее знают друзья, семья. И я надеюсь, что смогу найти баланс между востребованностью в работе и возможностью жить нормальную жизнь вне экрана.

Текст: Марина Савельева

Фото: Тамара Куликова

Ассистент фотографа: Михаил Куликов

Стилист: Филиппа Курочкина

Визажист и стилист по волосам: Ольга Кузнецова