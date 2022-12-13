 

Накинулась – Личное мнение

13.12.2022, 20:27, Разное
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Тамада Собчак, считающая себя цепкой журналисткой и акулой пера, решила, фигурально выражаясь, умыть милую Танюшку Брухунову.

Ну, а кого ещё? Выбрала самую безобидную девчонку и проявила всю цепкость дерзкого своего пера.


Фото: Соцсети

Началось всё с того, что Танюшка, отдыхающая на Мальдивах с мужем, поделилась наблюдениями за молодыми парами из Китая.

Кстати, хорошо поделилась — ёмко, объёмно, литературно.

Написала, что ей нравятся молодые пары — девушки, словно вазы фарфоровые, а парни — уверенные, надёжные и ходят с улыбкой.

Тамада, прочитав это, решила взбрыкнуть — и Танечка не полупрозрачная вазочка, и муж её Петросян — не молодой китаец.

Откровенно говоря, попытка постебаться у Ксении не получалась. Видимо, писала в этот раз сама, а как она выражает мысли, все знают.

В ответ Таня очень дружелюбно высказалась. Если резюмировать, то сказала что-то вроде «тьфу на вас и тьфу на вас ещё раз, госпожа тамада».

И опять у Тани так хорошо получилось, что Собчак ни ответить, ни промолчать не может — и в том, и в другом случае будет выглядеть, как та важная дама, которая бежала три квартала, чтобы крикнуть Танюхе, как она безразлична ей.

Таню хвалю. Ксении рекомендую уже заткнуться.

Как вы думаете, а когда Ксению муж вывезет на Мальдивы?

Источник: Лена Миро


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