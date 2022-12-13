Зачистка в Урус-Мартане

Подрались кадыровцы, а на СВО поедут свидетели драки.

Источники «Новой газеты» сообщают о задержании несколько десятков жителей Урус-Мартановского и других районов Чечни. Все они были задержаны в ходе рейдов, в которых, по заявлению начальника Госавтоинспекции МВД по ЧР Идриса Черхигова, принимает участие более 500 сотрудников чеченской полиции. Рейды в Чечне начались 11 декабря по прямому указанию Рамзана Кадырова. В этот день глава республики сделал публичное заявление, в котором он примерно в той же стилистике, в какой в последнее время обращается к военнослужащим Вооруженных сил Украины, предложил жителям чеченского города Урус-Мартан буквально выйти «стенка на стенку» против сотрудников чеченских силовых структур:

ЦИТАТА

«Или вы подеретесь с сотрудниками [полиции, если такие смелые], или мы вас всех соберем и отправим в зону проведения специальной военной операции [в Украине]».

Поводом для гнева Кадырова стал произошедший вечером 10 декабря в центре Урус-Мартана конфликт между сотрудником чеченского ГИБДД и бывшим сотрудником чеченского СОБРа. Очевидец конфликта рассказал «Новой газете», что собровец нарушил правила дорожного движения и нахамил гаишнику, отказавшись подчиняться его требованиям. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой сотрудник ГИБДД применил табельное оружие (выстрелил несколько раз в землю), а собровец, в свою очередь, вызвал на подмогу бывших сослуживцев. Вместе они разоружили сотрудника ГИБДД, закинули его в багажник и увезли в неизвестном направлении.

Разборка между силовиками (надо сказать, вполне типичная для Чечни) проходила в вечернее время, в час пик, на многолюдной улице Урус-Мартана и поэтому собрала большое количество зрителей.

По данным источника «Новой» в МВД Чечни, на место конфликта прибыл 33-летний глава Госавтоинспекции Чечни Идрис Черхигов, являющийся по совместительству сыном родной сестры Рамзана Кадырова Зарган. Черхигов не смог самостоятельно урегулировать конфликт, более того, по словам собеседника «Новой газеты», был освистан гражданами. В итоге вместо того чтобы обеспечить работу на месте происшествия представителей Следственного комитета, Черхигов обратился за помощью к своему дяде, а Рамзан Кадыров бросил на защиту авторитета племянника всю свою армию.

В обращении, опубликованном сначала в чеченских СМИ, а затем разошедшемся в соцсетях, Кадыров берет в фокус не конфликт чеченских силовиков, а насмешливую реакцию жителей Урус-Мартана, которые стали свидетелями драки и отнеслись к ее участникам без должного уважения.

ЦИТАТА

«Я хочу поговорить о продолжении [этого конфликта], — сказал Кадыров в своем обращении. — Насчет того, как люди вели себя, когда собрались вокруг сотрудников. Поэтому я приказал всем подразделениям выехать туда, а также призываю всех, кто там вчера был, приехать и напасть на сотрудников, вы ведь хотите воевать и драться с нами…»

Обращение Рамзана Кадырова. Скриншот

Спецоперация по устрашению жителей Урус-Мартана началась ровно в 28-ю годовщину начала чеченской войны и проходила совсем как в старые, подзабытые уже времена, когда в Чечне боролись с вооруженным подпольем. 11 декабря рано утром в Урус-Мартан вошли колонны бронетехники. Вооруженные силовики в балаклавах и с автоматами оцепили центр города, все его въезды и выезды. По всем правилам войсковой операции был создан штаб, координирующий действия чеченских силовиков. На одном из видео, которое, очевидно, сняли и распространили в соцсетях сами кадыровцы, человек в камуфляже, бронежилете и с висящей на плече армейской каской, более уместной на линии соприкосновения в Украине, а не в мирном российском городе, сидит буквально в поле за складным столом, на котором разложены документы и, судя по всему, карта местности. С помощью спутникового телефона с метровой антенной этот человек направляет «войска» в сторону «врага» (то есть в данном случае — в сторону Урус-Мартана).

Жители города, в свою очередь, попрятались по домам — совсем как в ходе зачисток, которые российские военнослужащие проводили в начале 2000-х в чеченских городах и селах.

Последний раз похожая по масштабам спецоперация проходила в Чеченской Республике в декабре 2016 — январе 2017 года. Тогда в Грозном, а также в Курчалоевском, Гудермесском и Шалинском районах было задержано в общей сложности более 400 человек. Из них по меньшей мере 27 жителей Чечни могли стать жертвами внесудебной казни, а более 100 задержанных под давлением признались в совершении различных преступлений и были осуждены. Тогда, в декабре 2016 года, все началось с убийства в Грозном пятерых чеченских полицейских. В данной же ситуации поводом для силовых действий против жителей республики стала всего лишь драка кадыровцев.

Точное количество задержанных в ходе последних рейдов мужчин, их местонахождение и дальнейшая судьба пока неизвестны.

Весь день 11 и 12 декабря провластные чеченские соцсети распространяли видеоролики журналистов ЧГТРК «Грозный», освещающих полицейские рейды. Цель этих рейдов чеченские силовики объясняли предельно доходчиво.

ЖУРНАЛИСТ:

«Прямо сейчас журналисты ЧГТРК «Грозный» и других СМИ региона работают в Урус-Мартане, куда стянуты представители всех силовых структур республики. Произошло это после публикации обращения Рамзана Кадырова. Здесь проводятся рейдовые мероприятия по выявлению участников вчерашнего инцидента, в ходе которого не были выполнены законные требования сотрудника Госавтоинспекции. В данный момент идет проверка документов и обеспечение безопасности дорожного движения…»

КОММЕНТАРИЙ ЗАМИДА ЧАЛАЕВА, КОМАНДИРА ПОЛКА ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ИМ. АХМАТА КАДЫРОВА:

«Мы приехали сюда выполнить волю нашего главы [Рамзана Кадырова], какой бы она ни была. Хочу обратиться к тем, кто высказывает недовольство в адрес сотрудников [полиции]. Если они мужчины, пусть выйдут сюда сейчас и скажут хоть одно слово любому сотруднику. Тогда мы посмотрим, насколько они мужчины. На передовой [в Украине] находится 11 тысяч чеченских силовиков, но это не значит, что никого не осталось в самой Чечне. Поэтому вместо того чтобы нападать на чеченских силовиков, езжайте в Украину и покажите там, чего вы стоите. Мы не позволим таким ничтожествам шутить над нами! Мы заставим их пожалеть, что родились на свет!»

Идрис Черхигов: «Мы вышли, чтобы показать нашу сплоченность. Мы все собрались тут, мы — мужчины. А они (жители Урус-Мартана. — Е. М.) попрятались в свои норы, как крысы…»

КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ СОТРУДНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ГРОЗНЫЙ», ВООРУЖЕННОГО И В МАСКЕ:

«Вот мы сейчас в центре города Урус-Мартан. Вчера было тут ЧП, поэтому мы сейчас здесь, приехали посмотреть, в чем дело, какие проблемы… Восстанавливаем порядок в городе Урус-Мартан. Вот мы тут, в центре города находимся. Все (имеются в виду жители Урус-Мартана. — Е. М.) рассосались, никого нету. Если они такие смелые, пускай они приезжают сюда, мы здесь находимся! Пускай они [жители города] приезжают и… показывают [нам в лицо] свое недовольство. А еще лучше, пускай они едут в Украину и там доказывают свою смелость, гордость…»

РАЗГОВОР МЕЖДУ ДВУМЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕЙДЕ:

«Патриот» (позывной вице-премьера чеченского правительства, бывшего начальника охраны Кадырова Абудзейта Висмурадова. — Е.М.) приказал гасить всех. «Патриот» приказал не играться с ними (жителями Урус-Мартана. — Е. М.). Приказал отпинать под зад любого, кто попадется…»

Главным же итогом масштабных полицейских рейдов в Урус-Мартане стал репортаж о задержанном чеченском мальчике примерно 15 лет. Подросток попался из-за опубликованной его друзьями тикток-записи, на которой он со смешком комментирует драку сотрудника ГИБДД и собровца: «Сегодня «красные» подрались!» (на блатном жаргоне слово «красные» или «мусора» обозначает сотрудников правоохранительных органов. — Е. М.) В репортаже сотрудников ЧГТРК «Грозный» этот мальчик (очевидно, задержанный вместе со своим отцом) приносит извинения сотрудникам чеченской полиции.

Когда зафиксированные на видео факты явно несоразмерного полицейского насилия разошлись по соцсетям, а затем попали в СМИ, чеченские власти по уже сложившейся традиции начали активно пояснять, что их опять не так поняли.

Так, директор ЧГТРК «Грозный» опроверг высказанную Рамзаном Кадыровым угрозу принудительной отправки недовольных жителей республики в Украину, в зону проведения специальной военной операции, и привычно обвинил противников Рамзана Кадырова в желании использовать «любой повод для провокации и дискредитации процветающей Чеченской Р=-еспублики».

«Это ичкерийцы раскачивают усиленно тему инцидента, который произошел в Урус-Мартане с сотрудниками Госавтоинспекции. Они пытаются представить это, как будто Урус-Мартан и власть как-то друг другу противостоят или жители Урус-Мартана против [чеченских] силовиков. Это смешно просто! Потому что Урус-Мартан, как и другие села и города Чеченской Республики, прекрасно развивается, а благодаря [чеченской власти] люди наконец-то задышали прекрасной, свободной, мирной жизнью…»

Елена Милашина, обозреватель «Новой газеты»

—