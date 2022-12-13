 

Володин сообщил о проведении в 2023 году конференции по противодействию терроризму

13.12.2022, 19:57, Разное
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Парламентариям России и Турции необходимо реализовать новые форматы сотрудничества, заявил Володин в ходе встречи с Эрдоганом. Спикер ГД сообщил о достигнутой договоренности провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии. Мероприятие пройдет в Москве.

“Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия”, – сказал Володин.

Спикер ГД предложил провести мероприятие в первом полугодии следующего года в России. В ближайшее время пройдут консультации со всеми участниками конференции и будет выработано солидарное решение, отметил председатель Госдумы.


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