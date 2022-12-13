Володин сообщил о проведении в 2023 году конференции по противодействию терроризму

Парламентариям России и Турции необходимо реализовать новые форматы сотрудничества, заявил Володин в ходе встречи с Эрдоганом. Спикер ГД сообщил о достигнутой договоренности провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии. Мероприятие пройдет в Москве.

“Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия”, – сказал Володин.

Спикер ГД предложил провести мероприятие в первом полугодии следующего года в России. В ближайшее время пройдут консультации со всеми участниками конференции и будет выработано солидарное решение, отметил председатель Госдумы.