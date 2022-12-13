Скандалы: 2 млрд в одни ворота

Квартиры для энгельсских переселенцев построит убыточная фирма из двух человек

Администрация Энгельсского района готова отдать почти 2 млрд рублей фирме с двумя сотрудниками. Так выглядят результаты завершившихся на днях тендеров на предоставление квартир для переселенцев из аварийки. Под свою гигантскую программу расселения жилфонда энгельсские чиновники в период с 27 ноября по 1 декабря объявили 110 тендеров на участие в долевом строительстве многоквартирных домов с последующим переходом квартир в муниципальную собственность. Заказчик — администрация Энгельсского района в интересах МКУ «Энгельсская недвижимость».

Цена каждого аукциона составляет в среднем от 16,5 до 19,5 млн рублей, таким образом общая сумма расходов тянет примерно на 1,7-1,8 млрд. Большая часть контрактов уже завершена, дожидаются решения комиссии 25 закупок. В состоявшихся же практически везде обнаруживается один и тот же победитель, единственный соискатель, подавший заявку — ООО «Специализированный застройщик «Волга девелопмент ком» (ВДК). Руководит компанией основатель СК «Система» Дмитрий Дулепин, постоянный исполнитель госконтрактов как на строительство, так и на благоустройство.

Застройщик, ООО «ВДК», на 2021 год имел в штате всех двух сотрудников и 786 тысяч рублей выручки. Но подписать с ним контракты на сумму свыше полутора миллиардов это энгельсской администрации не помешало.

Согласно условиям контракта, исполнитель обязуется включить администрацию Энгельсского района в число дольщиков и предоставить ей квартиры с соцремонтом, то есть окрашенными или оклеенными обоями стенами, установленной сантехникой и кухонной плитой, смонтированной электропроводкой. Число квартир составляет от 4 до 9 на один лот, в зависимости от его цены.

Квартиры требуются под расселение аварийного жилфонда, программу по нему глава района Дмитрий Плеханов утвердил совсем недавно. Общий объем ее финансирования составляет 2,2 млрд рублей, большая часть этой суммы — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. В планах — расселение Летного городка и улицы Тургенева, которую чиновники все еще не теряют надежды застроить многоэтажками. Всего расселить должны 88 домов. Похоже, администрация района решила попытаться найти застройщика на большую часть квартир с одного захода. Чиновники согласны на строящийся дом со сроком ввода в эксплуатацию не позже 1 октября 2023 года. Квартиры следует предоставить до 1 ноября.

Ранее подобные закупки уже проводились в Энгельсе, но квартиры закупались в доме, почти готовом к сдаче. По условиям тендеров, объявлявшихся в октябре прошлого года, дом следовало сдать до конца декабря. Тогда Энгельс выручил Леонид Писной, жилье предоставила его компания ООО «Стройресурс-А».

На этот раз практически все контракты на безальтернативной основе достались «ВДК». Единственное исключение — контракт на 16,5 млн рублей с ООО «Строймир», которое принадлежит партнеру Писного по бизнесу Людмиле Сусликовой. Ее компания тоже оказалась единственным заявителем и должна предоставить до ноября следующего года 3 двухкомнатных и 1 трехкомнатную квартиру.

Откуда «ВДК» возьмет квартиры, непонятно. Своего сайта у компании нет, а выручка для застройщика более чем скромная. Между тем сроки предоставления жилья достаточно сжатые, чтобы начинать возводить дом с нуля, он должен быть уже начат. У связанной с победителем тендеров общем руководителем СК «Система» свои проекты в Энгельсе есть. Но ЖК «На Театральной» — элитное жилье бизнес-класса, сомнительно, чтобы квартирами там захотели снабжать переселенцев. Имеется также практически готовый ЖК «На Краснодарской», вручить новоселам ключи застройщик собирается до конца февраля наступающего года. Но и этот комплекс очевидно не бюджетный. Этой осенью «Система» подписала ряд аналогичных контрактов с саратовским минстроем, Но областное ведомство приобретало квартиры в Саратове, в доме по Гвардейской 47/53.

У «Строймира» как минимум есть один строящийся дом, о нем Людмила Сусликова упоминала, когда попала под критику за пристройку к школе, которую строит в рамках инвестсоглашения с районным руководством.

Справка «БВ». ООО «Специализированный застройщик ВДК» было учреждено в Саратове в 2007 году. Первым собственником компании выступала Наталья Кононова, которая в 2017 году вышла из бизнеса. Дмитрий Дулепин возглавил «ВДК» только в мае этого года. Основной бенефициар ВДК — ООО «НИИК», еще 1% у Анатолия Вагарина. Компания «НИИК» занимается в Саратове арендой недвижимости и тоже учреждена юрлицом, одноименным АО с тем же юрадресом — Первомайская, 37/45. АО «НИИК» холдинговая компания с нулевой выручкой и Анатолием Вагариным в качестве гендиректора. До сего момента в закупочных процедурах «ВДК» не участвовала. Ее основной бенефициар ООО «НИИК» завершило 2021 год с выручкой в 164 тысячи рублей.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”