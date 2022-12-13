Мнение: Письмо: “Базовое правило их системы безопасности”

Автор вчерашнего письма про “высшее лицо НАТО” взбудоражила ЖЖ.

Для человека с ведущей Выскочкой – это типично, они – лучшие провокаторы хайпа.

Также, если вы помните, в отношении Выскочек должно действовать правило фильтра: всю их презентацию стоит делить на два или десять, в зависимости от размера бага. Выскочки не врут, они просто очень преувеличивают.

И что характерно, часто Выскочки встречают других Выскочек, которые точно так же вешают им на уши лапшу. Казалось бы, Выскочки должны быть недоверчивы, сами ведь любят заливать. Ан нет, Выскочки всегда почти верят своим партнерам, что те – высшие лица и персоны суперлюкс.

Как думаете почему?

И откуда понятно, что автор вчерашнего письма про ВЛН – Выскочка?

И какой баг вот у этого автора, которая описывает, почему ВЛН – не ВЛН? Капитан Очевидность – это какой баг, как думаете?

rtxyw

В этом письме https://evo-lutio.livejournal.com/1625424.html автор сочиняет про «ключевое лицо в НАТО». Мой муж – американский военный, это базовое правило их системы безопасности: в нынешних реалиях никто с высокой, и особенно “ключевой”, должностью в НАТО не смог бы свободно начать встречаться с девушкой из России после начала СВО (она пишет, «мы вместе 4 месяца»). Это было бы серьёзной угрозой его карьере.

(Российских военных и любых других – это тоже касается. Общее правило, конфиденциальность ради безопасности. Не только высших чинов, любых, кто работает в системе обороны. Иначе какая же это оборона, если офицер, даже младший, болтает о своей работе с любовницей, которая болтает об этом на каждом шагу. Любая важная государственная работа требует тайны)

Особенно абсурдно автор на серьёзных щах пишет про уровень секретности «глушат телефон на военных базах», но при этом он якобы спокойно разрешает ей прийти к себе домой в своё отсутствие 🙂 Ей, которая даже не жена/невеста его. Либо его должность она сильно преувеличила, либо его вообще не существует.

(Скорее всего мужчина “боец невидимого фронта”, из тех, что под видом секретной работы морочат головы любовницам, живя вместо командировки с женой, а иногда и женам, уезжая вместо секретного задания к любовницам. Встречались они с автором где-нибудь на съемной квартире, куда мужчина приехал через два часа после ее звонка. Только для разбора письма это все не важно. Как думаете, друзья, почему?)