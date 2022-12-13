Мнение: О смуте в Кремле… И это лишь начало?

Тревожные вести «с верхов» подступают…

Разброд и шатания начинаются даже там, где должны быть монолит и кремень. В Кремле растёт непонимание происходящего и осознание бессмысленности сущего, когда правая рука уже не только не ведает, что творит левая, но даже и не хочет ведать. Каждый сам за себя. Настроения эти быстро и мощно ретранслируются вниз. И вот уже даже самые проверенные «верные» начинают обращаться с неудобными вопросами на самый верх.

А что гарант?

Безмолвствует…

#Кремль так и не может определиться с ежегодным посланием президента РФ Федеральному собранию, обязательность которого как бы предусмотрена Конституцией, чьё 19-летие только что по-тихому отмечалось. Информация о том, что послание президента Владимира Путина обеим палатам парламента состоится 27 декабря, не верна, сообщил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, это неправильное сообщение агентства «РИА Новости», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря. «Прошла информация про 27-е число [декабря], не совсем однозначно [по дате], но такая информация прошла», — сказал собеседник агентства. Ещё раньше, в начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в Кремле наконец-то начали подготовку послания. До этого тот же Дмитрий Песков говорил, что глава государства обязательно выступит до конца года. «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдёт», — подчеркивал он.

Времени до новогодних тостов остаётся всё меньше, а ясности больше не стало. И это уже вызывает вопросы. «Послание президента не планируется, и ежегодная пресс-конференция [Владимира] Путина не планируется, потому что не сформулировано главное — что сказать?», — отмечает кремлёвский рупор Сергей Марков. И уточняет основные развилки:

«1. Всё для фронта и всё для победы, страна военный лагерь? Или наоборот, живём обычной жизнью, а СВО идёт по плану?

2. Идём вперёд и побеждаем врага? Или наоборот, готовимся к тяжёлому, но необходимому компромиссу?».

Иными словами, в головах «кремлёвских» нет ясности даже с генеральной линией. И даже с тем, а существует ли эта «линия» вообще? Красные, например, уже побледнели и полиняли.

Кто может дать ответы на эти роковые вопросы? В авторитарной стране — только один человек.

И что же он?

Занят важными государственными делами. Например, во Владимирской области построена дорога в объезд населённых пунктов Петушки, Костерёво, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокша. В Свердловской области с двух до четырёх полос расширены участки федеральных дорог под Екатеринбургом, а рядом с Мытищами запущена новая транспортная развязка. И наконец-то завершена реконструкция 500-метрового тоннеля длиной полкилометра к горнолыжной базе в Северной Осетии. Без участия президента страны все эти важнейшие транспортные артерии начать работу, естественно, не смогут. Хм… А когда-то в России смеялись, как украинский президент Пётр Порошенко «открывал» дорожные знаки на трассах…

Впрочем, работа президента — не только лишь протокольное участие в мероприятиях. Его долг — давать своевременные указания и поручения по самым актуальным вопросам общенациональной повестки. А что может быть сегодня актуальнее, чем… жесточайшая война до победного конца с ЛГБТ-пропагандой?

В общем, Владимир #Путин и здесь не подкачал. В перечне его поручений по итогам встречи с историками — «принять срочные меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российского фольклора, включая использование их изображений при производстве… сувенирной и другой продукции». Си́мъ побѣди́мъ, ага.

Ну и как тут сохранять веру в «несокрушимость вождя», когда он повадками всё больше напоминает Struthio camelus camelus? Как не смутиться и не зашататься от такого?

А следующий этап шатаний и смут понятен тоже?

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