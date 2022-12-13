Психиатр из Кащенко: «Настоящий профессор Соловей у нас, в соцсетях от его имени пишет какой-то псих»

Профессор Валерий Соловей, регулярно радующий своих читателей свежими инсайдами о деятельности первых лиц государства, уже более года продолжает лечение на стационаре в психиатрической клинической больнице № 1 им. Н. А. Алексеева (бывшей больнице им. П. П. Кащенко).

Об этом сообщил его лечащий врач, пожелавший остаться анонимным.

– Валерий Дмитриевич просил не разглашать эту тайну и мы долго не афишировали его пребывание здесь, но последние посты в соцсетях просто дискредитируют его честное имя. Вы же сами видите, какую чушь пишет автор. Поэтому мы просто вынуждены огласить сей факт, – рассказал психиатр.

Доктор добавил, что коллектив медучреждения с удовольствием слушает настоящего Соловья и помогает ему с публикацией его контента в Сети.

– Мы даже создали для него целую студию, сначала он выходил на радио, теперь записывает ролики на YouTube, – уточнил медик.

Валерий Соловей* — российский историк, политолог, публицист и общественный деятель. Доктор исторических наук. С 2007 по 2019 год — профессор и заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью МГИМО.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

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