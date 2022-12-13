 

Психиатр из Кащенко: «Настоящий профессор Соловей у нас, в соцсетях от его имени пишет какой-то псих»

13.12.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Профессор Валерий Соловей, регулярно радующий своих читателей свежими инсайдами о деятельности первых лиц государства, уже более года продолжает лечение на стационаре в психиатрической клинической больнице № 1 им. Н. А. Алексеева (бывшей больнице им. П. П. Кащенко).

Война в УкраинеОб этом сообщил его лечащий врач, пожелавший остаться анонимным.

– Валерий Дмитриевич просил не разглашать эту тайну и мы долго не афишировали его пребывание здесь, но последние посты в соцсетях просто дискредитируют его честное имя. Вы же сами видите, какую чушь пишет автор. Поэтому мы просто вынуждены огласить сей факт, – рассказал психиатр.

Доктор добавил, что коллектив медучреждения с удовольствием слушает настоящего Соловья и помогает ему с публикацией его контента в Сети.

– Мы даже создали для него целую студию, сначала он выходил на радио, теперь записывает ролики на YouTube, – уточнил медик.

Валерий Соловей* — российский историк, политолог, публицист и общественный деятель. Доктор исторических наук. С 2007 по 2019 год — профессор и заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью МГИМО.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01.22 / Госпитализация из-за COVID-19 увеличивает риск смерти или повторной отправки в стационар

23.10.21 / Ромашковый, мятный или с шиповником: лучшие чаи для красоты (и как именно они действуют)

03.11.20 / “Кельтские” мечи или ракеты на эфиопских стелах Тийа

15.06.22 / Мнение: Тонкости пропаганды

08.12.21 / Скандалы: «Чубайс протестовать не стал»

25.11.21 / Чубайс и рок изобилия

10.02.21 / Мнение: Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

02.03.22 / Хейли Бибер поздравила мужа Джастина с днем рождения снимками из семейного архива

06.10.22 / Байкерские ботильоны, цветная кожа и леггинсы с люрексом: осенне-зимние тенденции для модниц любого возраста

19.10.21 / Лежим и худеем: четыре рецепта ванн, которые помогут скинуть лишние килограммы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика