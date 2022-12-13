Мнение: Не во что отползать

И все-таки – нашей странной национальной общности под названием «русские» критически не хватает идентичностей, скажем, по сравнению с той же Германией. Все же немцам было много легче. Да, их за 20 век дважды очень знатно отходили по мордасам, второй раз – уж совсем жестко; но всё-таки все, даже пресловутые англосаксы, признавали, что, по пословице, «немец – это отличный инженер, но ужасный полицейский». «Ужасный» – в смысле тупой, грубый, жестокий, садист.

Но когда немцы совсем уж пали в грязь лицом – они вспомнили про свою инженерную ипостась! Вспомнили, что слова «немецкое качество» – это для всего мира было и остается не пустым звуком. Ухватились за это – и возродились.

А что будем делать мы в аналогичной ситуации, когда попытка продемонстрировать миру «русского воина, непобедимого и легендарного» завершится закономерным позором и крахом? В какую сторону будем отползать? Какая у нас есть запасная идентичность?

Похоже, что у России, как и всегда в ее истории, нет никакого «плана Б». И некуда идти. Что такое «русское качество»? Такого понятия не существует. Что такое «русский инженер»? Это всё тот же немецкий инженер, только на русской службе. Но немцы к нам больше не поедут.

Что же тогда? Чем еще были славны русские? Немногим, но кое-что ведь было, и это кое-что – великая русская классическая литература. Достоевский-Толстой-Чехов, три титана. Только и с ними – беда. Чем потрясла в свое время мир русская литература? Будете смеяться, но – своей гуманистической направленностью. Вниманием к «маленькому человеку». К «слезинке ребенка». Из-за наших титанов и в мире стали думать о русских как о каком-то особо добром, великодушном, невероятно чувствительном и мощном народе. И ведь эта линия гуманизма, пусть истончаясь, проходила красной нитью через весь российский креатив, даже сквозь кровавое 20е столетие, вплоть до «митьков» с их «митьки никого не хотят победить»…

И прервалась. Точнее – была растоптана в 2022 году окончательно. Отныне и навсегда русская классическая литература – не наша литература. Мы к ней не имеем никакого отношения. Мы – плохие, но очень жестокие и подлые воины. И больше мы ничего не умеем.

Какой-то очень тупой и бесславный конец.