Женя Любич о семье, новогодних традициях и “Белом концерте”

Расскажите про ваш “Белый концерт”, который вы даете на январских праздниках. Как появилась идея выступления в начале года? Что оно значит лично для вас?

Идея “Белого концерта” родилась в 2014 году совместно с художественным руководителем концертной площадки музея “Эрарта” Александром Машановым. Он, как человек театральный, предложил мне придумать название и концепцию для зимнего новогоднего концерта в Эрарте. Так возник “Белый концерт”, ставший традицией. Как правило он выпадает на Сочельник и это одновременно день моего Ангела – 6 января, и отличается этот концерт особенной атмосферой, особенным сет листом с определенной драматургией и набором песен – в основном снежных, рождественских и сказочно – волшебных. Главный цвет – белый, снег – как лейтмотив, и он летит в песнях, на сцене и на экране за спинами музыкантов. Каждый раз у нас “зимние” декорации, которые создают настроение белого, снежного праздника. И ещё на этом концерте всегда присутствуют музыкальные гости, со своими неожиданными инструментами – арфой или балалайкой – и это добавляет особых красок звучанию. Однажды на таком выступлении появились маленькие балерины – как белые снежинки они прилетели на сцену и танцевали вместе со мной. Так было в “Эрарте” до 2019 года, до момента пока она не закрылась как концертная площадка. Мы с тех пор искали место для проведения “Белого концерта”, и пытались делать в этом формате и квартирники, и какие-то варианты без видео, или без дополнительных гостей – но полноценно “Белый концерт” удалось возродить только в прошлом году, когда к организации мероприятия подключилась крупная концертная компания PMI. В 2021 “Белый концерт” прошел на высоте в концертном зале “Аврора”, а в этом году мы представим это уникальные шоу в театре академии танца Бориса Эйфмана 6 января. Это новая площадка. Невозможно красивая. Выглядит как маленький игрушечный театр из детской сказки… – как раз то, что нужно для Рождественского концерта! Кажется, я буду первой выступать в этом зале с вокально – инструментальной программой. Ведь в первую очередь он предназначен для танцевальных номеров, но как выяснилось, на площадке есть все необходимое для проведения “Белого концерта”! Приходите, будет нереальная красота! Такое просто нельзя пропустить!

У вас в репертуаре несколько зимних песен, чем вас так вдохновляет это время года?

Как раз 16 декабря состоится релиз моей Рождественской баллады с отсылкой к кантри на стихи Иосифа Бродского “Не важно, что было вокруг и не важно”. Это очень красивый “зимний” трек, и на своих ближайших концертах я обязательно исполню его вживую.

И да, у меня не несколько зимних песен – пожалуй, их хватило бы на несколько альбомов… Но пока мы выпустили только один такой альбом с названием “сНежно”…, но обязательно будем выпускать ещё и ещё. Меня вдохновляет то, как преображается все зимой. Когда падает снег – это похоже на чудо. Маленькие звездочки мерцающие летят на землю, и в этот момент небо, космос как будто становятся ближе. Ночь становится белой. Застывает вода, замирает время, засыпает снегом нас, и все как будто действительно начинается с чистого белого листа. Это уже почти песня.

В 2018 году рождение дочери вдохновило вас на песню “Выход из положения”. На что вдохновило вас появление Александра?

На самом деле буквально на днях думала про то, что когда Саша вырастет, он же меня спросит – “а где песня про меня, по случаю моего рождения?” И знаете что? У меня эта песня есть в набросках, осталось только ее дописать и записать… так что все будет.

Есть ли у вас в семье необычные новогодние традиции?

Белый концерт – это уже семейная традиция. Новогодняя. Максимальное количество моих друзей и близких встречаются здесь, чтобы поздравить друг друга с Рождеством и Новым Годом! И все это под звуки моих песен… А в сам Новый год, если я не выступаю, а нахожусь дома, то мы зажигаем бенгальские огни, “когда часы 12 бьют”, и всегда за столом горят свечи, и ещё у нас случаются концертные номера, но уже в кругу семьи – я могу что-то спеть, Аня с удовольствием читает стихи, поет песни и танцует, Саша в этом году будет тоже танцевать, аплодировать и хлопать в такт, муж может написать и прочитать стихи собственного сочинения… – просто у нас все очень творческие и музыкальные.

У вас в соцсети написано: певица, автор песен, актриса, модель, ведущая, мама – какой Женей Любич ощущаете себя сейчас больше всего?

У меня в какой-то момент было ощущение раздвоения личности: на сцене, или на студии я – один человек. И это одна жизнь. А в семье – я другой вообще персонаж, и у меня другая жизнь. Сейчас я пытаюсь это соединить. Для меня моя творческая часть является настолько определяющей, настолько важной, что сейчас все больше и больше я стараюсь не отключаться от нее, и даже когда я дома и нахожусь в роли мамы, я продолжаю быть собой, это все ещё я – та, которая поет и пишет песни… И тогда, когда дети ложатся спать, я с гитарой ухожу в отдельную комнату и пишу песни ночами…, а утром могу спеть всем своим домочадцам что-то новенькое. В общем, здесь я ловлю какой-то свой баланс, и, кажется, что-то получается.

Ваша музыка часто становится саундтреком к фильмам. А какой фильм лучше всего отражает вас?

Я очень люблю фильм Клода Лелуша “Мужчина и женщина”. Главную героиню там играет Анук Эме. Мы внешне – похожи, и мне близок ее стиль, ее образ. Интересно, что фильм снимали в Довилле – курортном Французском городке на берегу океана. А я однажды оказалась в этом городе на Новый год с концертом, и бродила по тем же улицам, жила в той же гостинице, где снималась одна из сцен фильма, и на мгновение я ощутила себя внутри этого кино.

У вас много песен о Санкт-Петербурге. А как звучит Москва?

Москва звучит красиво!

У вас есть программа “Песни на стихи поэтов”, а с кем из современных авторов вам бы хотелось посотрудничать?

Программа “Во весь голос” действительно основана на моих песнях из стихов поэтов – классиков. Это моя дань уважения любимым авторам и мне важна эта история, потому что моя музыка вышла из литературы. Первые мои песни были написаны на стихи, которые я читала и учила по школьной программе. Это было похоже на переход, или на импульс к тому, чтобы начать сочинять самой слова к своей музыке. И поскольку все-таки в абсолютном большинстве случаев я сама пишу тексты к своим песням, я не могу сказать, что у меня есть какой-то дефицит в этой теме. Но мне, например, нравятся стихи Вани Пинженина, и у меня есть одна песня на его стихи – планируем ее как-нибудь записать.

Вы редко посещаете светские мероприятия и не активно ведете социальные сети. Вам не близка публичность? Почему выбрали такой путь?

С двумя маленькими детьми довольно сложно куда-то выбираться. Приходится расставлять приоритеты. И помимо дома и воспитания детей я выбираю в первую очередь творчество. К творчеству я отношу сочинение и запись песен, концерты, участие в кинопроектах. Пока что на большее меня просто не хватает. Возможно, в дальнейшем я буду более активна в плане своей публичности, когда детки немного подрастут. Впрочем, я ценю и очень свою личную жизнь, свое личное пространство, поэтому я не то, чтобы очень переживаю по поводу того, как складывается сейчас: максимум творчества (насколько это возможно в моих обстоятельствах), много семейных активностей и не очень много публичности. Пока что так. Ну или я что-то не договариваю… возможно я готовлюсь к большому рывку. А для того, чтобы его совершить мне возможно нужна была пауза на перестройку.

Какие планы на 2023?

Я собираюсь совершить музыкальный прорыв! Это глобально…А в ближайших планах – отметить Новый год, выступить в Москве 4 января в баре “Мумий Тролль” и сыграть “Белый концерт” 6 января в Питере! Приходите!