 

Редкий выход: Генри Кавилл с возлюбленной Натали Вискузо на премьере фильма «Аватар: Путь воды» в Голливуде

13.12.2022, 19:10, Разное
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39-летняя звезда “Ведьмака” Генри Кавилл начал встречаться с одной из руководительниц кинокомпании Legendary Pictures Натали Вискузо более года назад, но выводить новую подругу в свет начал только этой осенью. Накануне они вместе посетили премьеру блокбастера Джеймса Кэмерона “Аватар: Путь воды” в Голливуде, Калифорния. Больше фото выхода пары вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале

Генри появился на ковровой дорожке в эффектном ярко-синем костюме и черной рубашке, а его спутница выбрала темно-зеленый шелковый комплект из пиджака и длинного платья в бельевом стиле и дополнила образ минималистичными черными аксессуарами.

Натали Вискузо 32 года, она родилась в обеспеченной семье в Нью-Мексико. Когда Натали было 16 лет, она снялась в одном из эпизодов популярного в то время шоу “Уже можно” (“My Super Sweet 16”) на канале MTV. Сейчас она живет в Калифорнии и занимает должность вице-президента Legendary Entertainment по вопросам телевидения и цифровых студий.

Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе с весны 2021 года. Вскоре после начала романа он опубликовал в своем блоге первое фото с избранницей, и тогда под постом было много негативных комментариев. Спустя месяц актеру даже пришлось публично ответить им. С тех пор пара старается держать свои отношения подальше от посторонних глаз.

Напомним, что в конце октября стало известно, что Генри Кавилл покидает сериал “Ведьмак”, а в новых эпизодах его заменит Лиам Хемсворт.


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