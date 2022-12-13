 

Почему свадьба не удалась? – Личное мнение

13.12.2022, 19:06, Разное
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Как и было запланировано, вчера отгремела свадьба Самойловых — самой уставшей семьи соцсетей.

Десять лет жили и не тужили, а потом, не зная, как ещё привлечь к себе внимание, устроили повторную свадьбу, потому что первая, на взгляд невесты, была не очень.


Фото: Соцсети

Пришли некоторые. Даже Тимати. Он, кстати, пришёл с Валей, а не с какой-то новой девушкой — мечтой Симоны Яковлевны.

Говорить что-то о свадьбе не имеет смысла — было дорого. Почти как юбилей Блиновской, только по другому поводу.

Тем не менее, свадьба Самойловых, несмотря на прямую трансляцию во Вконтакте, не дотянула всё-таки до уровня лучших праздников года.

Не было того обилия звёздных гостей — это главный провал.

Нет, Тиман, конечно, с Валей могут заменить многих, но его одного мало.


Фото: Соцсети

Почему к Самойловым не пришли валом все популярные? Где Бузова? Где Пугачёва? Где Собчак и мадам Боня, в конце концов?

Нет, были там и Седокова прямиком из Америки, и Егорка Крид — не знаю, откуда. Но всё как-то очень скромненько в плане гостей получилось.

Это очень важный маркер мероприятия — кто не пришёл. Если свадьбу пропустили те, кто сейчас в ТОПе новостей, то праздника, считай, что и не было.

Думаю, что после такой свадьбы Самойловы и вовсе потеряют интерес людей. Надоели, как мне кажется.

Вы бы хотели побывать на их свадьбе? Почему нет?

Источник: Лена Миро


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