Почему свадьба не удалась? – Личное мнение
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Как и было запланировано, вчера отгремела свадьба Самойловых — самой уставшей семьи соцсетей.
Десять лет жили и не тужили, а потом, не зная, как ещё привлечь к себе внимание, устроили повторную свадьбу, потому что первая, на взгляд невесты, была не очень.
Фото: Соцсети
Пришли некоторые. Даже Тимати. Он, кстати, пришёл с Валей, а не с какой-то новой девушкой — мечтой Симоны Яковлевны.
Говорить что-то о свадьбе не имеет смысла — было дорого. Почти как юбилей Блиновской, только по другому поводу.
Тем не менее, свадьба Самойловых, несмотря на прямую трансляцию во Вконтакте, не дотянула всё-таки до уровня лучших праздников года.
Не было того обилия звёздных гостей — это главный провал.
Нет, Тиман, конечно, с Валей могут заменить многих, но его одного мало.
Фото: Соцсети
Почему к Самойловым не пришли валом все популярные? Где Бузова? Где Пугачёва? Где Собчак и мадам Боня, в конце концов?
Нет, были там и Седокова прямиком из Америки, и Егорка Крид — не знаю, откуда. Но всё как-то очень скромненько в плане гостей получилось.
Это очень важный маркер мероприятия — кто не пришёл. Если свадьбу пропустили те, кто сейчас в ТОПе новостей, то праздника, считай, что и не было.
Думаю, что после такой свадьбы Самойловы и вовсе потеряют интерес людей. Надоели, как мне кажется.
Вы бы хотели побывать на их свадьбе? Почему нет?
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Источник: Лена Миро
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