Плохая погода и перебои с электричеством блокировали вывоз зерна с Украины

Ни одно судно с продовольствием не смогло 12 декабря выйти из портов Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», в Совместном координационном центре в Стамбуле сообщили, что это произошло из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электричеством.



AP

Неблагоприятные погодные условия и перебои с электричеством привели к тому, что ни одно судно с продовольствием не смогло 12 декабря выйти из портов Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщили в Совместном координационном центре в Стамбуле.

На Украину, в порт Южный, проследовало одно судно, говорится в сообщении.

В территориальных водах Турции в очереди на инспекцию ожидает 81 судно. Из них 20 следуют с Украины с грузом продовольствия, 61 судно ожидает разрешения отправиться на Украину.