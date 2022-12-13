 

Мнение: Медведев и клоун

13.12.2022, 18:45, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже традиционно-привычно отжигает!

В своем Telegram-канале чиновник прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского направить в страну миссию ЕС.

Дословно: «Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры.

Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь.

Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведённую им роль».


Отсюда

Один я, когда читаю Медведева, почему-то вспоминаю Путина?

Конкретно вот это путинское высказывание:

Или я не одинок?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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