Мнение: Медведев и клоун
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже традиционно-привычно отжигает!
В своем Telegram-канале чиновник прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского направить в страну миссию ЕС.
Дословно: «Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры.
Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь.
Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведённую им роль».
Отсюда
Один я, когда читаю Медведева, почему-то вспоминаю Путина?
Конкретно вот это путинское высказывание:
Или я не одинок?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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