 

Мнение: Прибыльные российские компании, отказ россиян от валютных вкладов и возвращение 5-рублёвых банкнот

13.12.2022, 18:39, Разное
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1. В Школе капитализма я рассказываю о сценарии небольшого пузыря, который, возможно, раздуется в этом десятилетии на российском рынке акций. Цитирую из начала статьи (ссылка):
 
Как вы можете наблюдать на приложенной табличке, некоторые российские компании дают сейчас прибыль в 20-50% годовых (ссылка). На почётных местах перечня можно найти самые солидные голубые фишки, такие как Газпром, Сбер, Норникель и Татнефть, например. Это не какой-нибудь третий эшелон, в котором по математическим причинам всегда будут экстремумы — как очень успешные, так и очень неудачливые компании. Это вполне себе среднее по рынку.

Вышесказанное не значит, будто я рекомендую отсортировать российские акции по соотношению P/Е (цена/прибыль) и закупиться на всю котлету первыми пятью компаниями из списка. Магнитка, к примеру, серьёзно страдает из-за санкций, так как экспортировать сталь сейчас сложно, а на внутреннем рынке цены сильно упали. Бухгалтерская отчётность делается с задержкой, так что ещё неизвестно, будет ли у ММК вообще хоть какая-нибудь прибыль в 2022…

2. Россияне избавляются от валютных вкладов. План Джо Байдена по дедолларизации экономики России успешно претворяется в жизнь (ссылка):
 
Объем валютных вкладов россиян с начала года сократился на 38 процентов и достиг минимума с декабря 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Сейчас размер депозитов составляет примерно 56 миллиардов рублей. До этого максимальное падение было зафиксировано в 2020 году — тогда за 10 месяцев объев вкладов сократился на 9,3 процента.

3. Продолжаются разговоры о возвращении в оборот 5-рублёвых и 10-рублёвых банкнот. Чеканить монету стало невыгодно (ссылка):

Возвращение пяти- и десятирублевых банкнот в России может быть обусловлено тем, что изготовление металлических монет становится все менее и менее выгодным, предположил в беседе с «Лентой.ру» экономист и ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Андрей Колганов.

Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил о возможном возвращении этих банкнот в оборот уже в 2023 году.

«Единственное предположение, которое я могу высказать по этому поводу, это то, что с течением времени стоимость изготовления металлических монет существенно выросла, стала близка к номиналу этих монет, соответственно, их изготовление становится невыгодным, а печатание бумажных денег обходиться дешевле», — объяснил экономист.

Источник: Место для дискуссий


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