 

Добивался шесть лет и прощал, когда она ходила налево: главная любовь Николая Рыбникова

13.12.2022, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пару Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой называли одной из самых красивых в советском кинематографе. Супруги прожили вместе больше 30 лет, воспитали двух дочерей и смогли сохранить крепкий брак несмотря ни на что. А ведь их семейная лодка не раз могла разбиться…

Свою главную любовь, Аллу Ларионову, Николай Рыбников встретил еще в студенчестве. Однако взаимные чувства между ними возникли не сразу. В отличие от Ларионовой, которая влюбилась в Рыбникова чуть ли не с первого взгляда и плакала о нем в подушку, тот долгое время не питал к ней симпатии. Но все изменилось, когда увлечение однокурсницы вдруг прошло. Тогда плакать в подушку готов был уже сам актер.

Охладев к Рыбникову, Ларионова начала активно строить карьеру и пустилась в романтические приключения. Тем временем артист страдал от безответных чувств и шесть лет пытался завоевать сердце возлюбленной. Но добиться взаимности ему помогли не ухаживания, а роковое стечение обстоятельств.

В 1956 году Алла Ларионова забеременела от актера Ивана Переверзева, с которым крутила роман. Однако тот женился на другой, оставив беременную девушку в безвыходном положении. К счастью, на помощь ей пришел давний ухажер. Николай Рыбников сделал актрисе предложение, и она ответила согласием. А вскоре в браке родилась дочка Алена.

Рыбников принял малышку как родную и был на седьмом небе от счастья. А спустя четыре года жена подарила ему еще одну наследницу – Арину. Семья казалась на редкость крепкой и образцовой. Однако совместная жизнь супругов не была безоблачной.

Друзья знаменитой пары отмечали, что Алла Ларионова никогда не была хозяйственной и взваливала на мужа почти все домашние дела. Кроме того, актриса не хранила ему верность. Николай Рыбников страшно ревновал жену и переживал, когда она не возвращалась домой, но прощал ей похождения налево.

Несмотря на все испытания и неприятные ситуации, супруги смогли сохранить брак и прожили вместе больше 30 лет. Когда Николая Николаевича не стало, Алла Дмитриевна ушла в себя от горя. Она тосковала без поддержки любимого мужа и жалела, что проводила с ним наедине недостаточно много времени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.22 / Российский летчик рассказал о контакте с НЛО

03.01.22 / Мнение: Цена спасения турецкой лиры

12.02.21 / Завотделением в “Кащенко” 6 лет сдавал палаты в аренду для проживания нелегальных мигрантов

25.10.21 / Кремль и оппозиция готовятся к выборам президента и репрессиям

22.05.22 / Мнение: Байден наносит ответный удар по Маску, санкции против Шредера и социал-демократы за Россию

12.07.22 / Лейбористы Великобритании голосуют за доверие правительству Бориса Джонсона

23.09.20 / На военной базе США был застрелен инопланетянин, утверждает бывший майор ВВС

21.10.21 / «Когда нас на автобусах возили к президенту возили, все «деды» заняли места у окна»: Анатолий Вассерман рассказал о случаях дедовщины в Госдуме

15.07.21 / Уралмашзавод возобновляет производство стиральной машины «Малютка»

05.01.22 / Мнение: Прощай, Единая Россия!.. и Уровень вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика