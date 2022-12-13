“Полная чушь”: Пригожин прокомментировал слухи о столкновениях российских инструкторов в ЦАР с боевиками

“Полная чушь. Черные африканские сплетни с черной африканской бородой. Действительно в эти два населенных пункта, Бойо и Лиотто, приехало небольшое количество уголовных элементов, которые просто занимались грабежом. Никаких коалиций патриотов в ЦАР нет. Это обычные бандиты-разбойники. К патриотизму они не имеют никакого отношения”, — отметил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

Пригожин продолжил, что преступники вступили в конфликт с дежурными солдатами FACA, которые патрулировали поселок. Последние сообщили об этом на ближайшую базу русских инструкторов.

“И потом в бранной перепалке с разбойниками сказали: “Сейчас приедут русские”. От этих слов бандиты тут же убежали в джунгли, и след их простыл. Поэтому не верьте всякой чуши. Ни один из солдат FACA не только не был убит, но даже мозоль себе не натер во время конфликта”, — заключил предприниматель, обратив внимание на то, что министр обороны ЦАР также не заявлял об инциденте и потерях.