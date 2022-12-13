 

Избитый до полусмерти Барецкий назвал имя организатора нападения: Была драка с певцом

13.12.2022, 18:30, Разное
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Известный российский певец, актер и шоумен Стас Барецкий стал жертвой жесткого нападения. Его избили до полусмерти в минувшее воскресенье, 11 декабря, в центре Санкт-Петербурга. По итогу драки артисту понадобилась помощь медиков. После госпитализации врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Однако бывший участник группы “Ленинград” получил не только физические увечья, но материальный ущерб. Злоумышленники похитили его мобильный телефон, а также денежные средства. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело.

Стас Барецкий через два дня после нападения смог дать интервью Пятому каналу. Музыкант выглядел ужасно, вся голова была в ссадинах и синяках, один глаз вовсе не открывался. Меж тем, он назвал имя организатора нападения.

Шоумен уверен, что за нападением на него может стоять певец Данко. Дело в том, что в день драки звезды вместе с товарищами вместе отдыхали в одном из питерских заведений и, как бывает, что-то не поделили…

“У меня была драка с певцом Данко. У меня мысли закрадываются в голову, что это его люди”, – подчеркнул Стас Барецкий.

В свою очередь адвокат музыканта отметил, что правоохранители занимаются установлением личностей нападавших. По словам юриста, лица участников драки попали на камеры наблюдения.


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