“Уэнсдэй”, “Дом дракона”, “Блондинка”, “Аватар”: объявлены номинанты на премию “Золотой глобус”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Буквально несколько часов назад стали известны номинанты на премию “Золотой глобус-2023”. Традиционно в этом списке представленвы как полнометражные ленты, так и главные сериалы уходящего года. Лидером в количестве номинаций стал фильм “Банши Инишерина”, который представлен в 8-ми категориях. Шести номинаций удостоилась картина “Все везде и сразу”, а нашумевшие ленты “Вавилон” и “Фабельманы” получили по три номинации. За звание лучшего драматического сериала будут конкурировать “Корона” и “Дом дракона”, а “Уэнсдэй” и “Медведь” будут бороться в комедийной категории. Лучшей актрисой может стать Марго Робби, а лучшим актером — Брендан Фрейзер.
Итоги мы узнаем на юбилейной, 80-й церемонии вручения наград “Золотой глобус” 10 января следующего года. А пока листаем полный список номинантов.
Лучший драматический фильм
“Аватар: Путь воды”, реж. Джеймс Кэмерон
“Элвис”, реж. Баз Лурманн
“Фабельманы”, реж. Стивен Спилберг
“Тар”, реж. Тодд Филд
“Топ Ган: Мэверик”, реж. Джозеф Косинский
Лучший комедийный фильм или мюзикл
“Вавилон”, реж. Дэмиен Шазелл
“Банши Инишерина”, реж. Мартин Макдона
“Все везде и сразу”, реж. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт
“Достать ножи: Стеклянная луковица”, реж. Райан Джонсон
“Треугольник печали”, реж. Рубен Эстлунд
Лучшая актриса в драматическом фильме
Кейт Бланшетт (“Тар”)
Оливия Колман (“Империя света”)
Виола Дэвис (“Женщина-король”)
Ана де Армас (“Блондинка”)
Мишель Уильямс (“Фабельманы”)
Лучший актер в драматическом фильме
Остин Батлер (“Элвис”)
Брендан Фрейзер (“Кит”)
Хью Джекман (“Сын”)
Билл Найи (“Жить”)
Джереми Поуп (“Проверка”)
Лучший режиссер
Джеймс Кэмерон (“Аватар: Путь воды”)
Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт (“Все везде и сразу”)
Баз Лурман (“Элвис”)
Мартин Макдона (“Банши Инишерина”)
Стивен Спилберг (“Фабельманы”)
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Лесли Мэнвилл (“Миссис Харрис едет в Париж”)
Марго Робби (“Вавилон”)
Аня Тейлор-Джой (“Меню”)
Эмма Томпсон (“Удачи тебе, Лео Гранде”)
Мишель Йео (“Все, везде и сразу”)
Лучший актер в комедии или мюзикле
Диего Кальва (“Вавилон”)
Дэниэл Крейг (“Достать ножи: Стеклянная луковица”)
Адам Драйвер (“Белый шум”)
Колин Фаррелл (“Банши Инишерина”)
Рэйф Файнс (“Меню”)
Лучший драматический сериал
“Лучше звоните Солу”
“Корона”
“Дом Дракона”
“Озарк”
“Разделение”
Лучший сериал в жанре мюзикл или комедия
“Начальная школа “Эббот”
“Медведь”
“Хитрости”
“Убийства в одном здании”
“Уэнсдэй”
Смотреть комментарии → Комментариев нет