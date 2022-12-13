“Уэнсдэй”, “Дом дракона”, “Блондинка”, “Аватар”: объявлены номинанты на премию “Золотой глобус”

Буквально несколько часов назад стали известны номинанты на премию “Золотой глобус-2023”. Традиционно в этом списке представленвы как полнометражные ленты, так и главные сериалы уходящего года. Лидером в количестве номинаций стал фильм “Банши Инишерина”, который представлен в 8-ми категориях. Шести номинаций удостоилась картина “Все везде и сразу”, а нашумевшие ленты “Вавилон” и “Фабельманы” получили по три номинации. За звание лучшего драматического сериала будут конкурировать “Корона” и “Дом дракона”, а “Уэнсдэй” и “Медведь” будут бороться в комедийной категории. Лучшей актрисой может стать Марго Робби, а лучшим актером — Брендан Фрейзер.

Итоги мы узнаем на юбилейной, 80-й церемонии вручения наград “Золотой глобус” 10 января следующего года. А пока листаем полный список номинантов.

Лучший драматический фильм

“Аватар: Путь воды”, реж. Джеймс Кэмерон

“Элвис”, реж. Баз Лурманн

“Фабельманы”, реж. Стивен Спилберг

“Тар”, реж. Тодд Филд

“Топ Ган: Мэверик”, реж. Джозеф Косинский

Лучший комедийный фильм или мюзикл

“Вавилон”, реж. Дэмиен Шазелл

“Банши Инишерина”, реж. Мартин Макдона

“Все везде и сразу”, реж. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт

“Достать ножи: Стеклянная луковица”, реж. Райан Джонсон

“Треугольник печали”, реж. Рубен Эстлунд

Лучшая актриса в драматическом фильме

Кейт Бланшетт (“Тар”)

Оливия Колман (“Империя света”)

Виола Дэвис (“Женщина-король”)

Ана де Армас (“Блондинка”)

Мишель Уильямс (“Фабельманы”)

Лучший актер в драматическом фильме

Остин Батлер (“Элвис”)

Брендан Фрейзер (“Кит”)

Хью Джекман (“Сын”)

Билл Найи (“Жить”)

Джереми Поуп (“Проверка”)

Лучший режиссер

Джеймс Кэмерон (“Аватар: Путь воды”)

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт (“Все везде и сразу”)

Баз Лурман (“Элвис”)

Мартин Макдона (“Банши Инишерина”)

Стивен Спилберг (“Фабельманы”)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Лесли Мэнвилл (“Миссис Харрис едет в Париж”)

Марго Робби (“Вавилон”)

Аня Тейлор-Джой (“Меню”)

Эмма Томпсон (“Удачи тебе, Лео Гранде”)

Мишель Йео (“Все, везде и сразу”)

Лучший актер в комедии или мюзикле

Диего Кальва (“Вавилон”)

Дэниэл Крейг (“Достать ножи: Стеклянная луковица”)

Адам Драйвер (“Белый шум”)

Колин Фаррелл (“Банши Инишерина”)

Рэйф Файнс (“Меню”)

Лучший драматический сериал

“Лучше звоните Солу”

“Корона”

“Дом Дракона”

“Озарк”

“Разделение”

Лучший сериал в жанре мюзикл или комедия

“Начальная школа “Эббот”

“Медведь”

“Хитрости”

“Убийства в одном здании”

“Уэнсдэй”