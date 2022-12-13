В ТАСС создадут институт по анализу скрытых смыслов в речах западных лидеров

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов объявил о создании первого института в структуре информационного агентства, сотрудники которого займутся анализом речей политических деятелей США и ЕС.

Подобные исследования, проведённые квалифицированными специалистами с использованием современных информационных технологий, позволят отечественным журналистам понять истинный смысл выступлений лидеров недружественных стран.

– Мы провели предварительный анализ и выяснили, что каждая вторая речь на последнем саммите НАТО имела скрытый смысл. То есть говорят одно, а имеют в виду другое. Теперь мы сможем донести истинный смысл до наших читателей, – рассказал Михайлов на пресс-конференции.

В новом институте будут работать социологи, филологи, историки, философы – всего более 200 специалистов. Директором учреждения назначен политолог и журналист Сергей Кургинян.

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