В ТАСС создадут институт по анализу скрытых смыслов в речах западных лидеров
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Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов объявил о создании первого института в структуре информационного агентства, сотрудники которого займутся анализом речей политических деятелей США и ЕС.
Подобные исследования, проведённые квалифицированными специалистами с использованием современных информационных технологий, позволят отечественным журналистам понять истинный смысл выступлений лидеров недружественных стран.
– Мы провели предварительный анализ и выяснили, что каждая вторая речь на последнем саммите НАТО имела скрытый смысл. То есть говорят одно, а имеют в виду другое. Теперь мы сможем донести истинный смысл до наших читателей, – рассказал Михайлов на пресс-конференции.
В новом институте будут работать социологи, филологи, историки, философы – всего более 200 специалистов. Директором учреждения назначен политолог и журналист Сергей Кургинян.
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