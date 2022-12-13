 

В ТАСС создадут институт по анализу скрытых смыслов в речах западных лидеров

13.12.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов объявил о создании первого института в структуре информационного агентства, сотрудники которого займутся анализом речей политических деятелей США и ЕС.

Подобные исследования, проведённые квалифицированными специалистами с использованием современных информационных технологий, позволят отечественным журналистам понять истинный смысл выступлений лидеров недружественных стран.

– Мы провели предварительный анализ и выяснили, что каждая вторая речь на последнем саммите НАТО имела скрытый смысл. То есть говорят одно, а имеют в виду другое. Теперь мы сможем донести истинный смысл до наших читателей, – рассказал Михайлов на пресс-конференции.

В новом институте будут работать социологи, филологи, историки, философы – всего более 200 специалистов. Директором учреждения назначен политолог и журналист Сергей Кургинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.22 / Анатолий Папанов мог стать Ипполитом Матвеевичем в фильме «12 стульев»

24.01.22 / Страны НАТО объявили о переброске войск в Восточную Европу

19.05.22 / Мнение: Горный Бадахшан

04.10.22 / Где искать дешевые дома в Подмосковье

05.08.21 / Ирина Шейк, Джоан Смоллс и другие на дне рождения Риккардо Тиши на озере Комо

07.09.21 / “Соломоново решение”: ЦИК снял всех Борисов Вишневских на выборах в Петербурге

30.11.22 / Стилист против блогеров: разбираем секреты роста волос из TikTok

22.06.22 / NOZ – Вагенкнехт призвала немецких левых не умалчивать о частичной ответственности Запада за украинский кризис

17.07.22 / В качестве тона и даже для завивки ресниц: семь интересных способов использования консилера

28.08.22 / Никуда не денутся – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика