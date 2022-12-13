 

Мнение: Без мира

13.12.2022, 17:20, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского «о трёх шагах к миру на Украине». По словам Пескова «это три шага к продолжению боевых действий».

Что предложил Зеленский в обращении к лидерам стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США)? Сделать три шага. Что это за шаги? «Новая сила», «новая прочность» и «новая дипломатия».

Под «новой силой» Зеленский подразумевает передачу Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов.

«Новая прочность» — это сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», защита от атак украинской энергетики, помощь Украине «в газовом вопросе» и восстановлении.

«Новая дипломатия» – это созыв специального саммита Global Peace Formula Summit (глобальный саммит «формулы мира») для обсуждения реализации озвученной Зеленским на саммите G20 в ноябре «формулы мира» для Украины из десяти пунктов.

Похоже, что мир на Украине пока не предвидится. Зеленский и не думает капитулировать. Но и «о выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи». Это уже цитата Дмитрия Пескова. В общем, борьба за мир на Украине продолжается.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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