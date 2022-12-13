Мнение: Зелёные против кошек и собак, финны продолжают воровать и гендерфлюидный рецидивист

1. Зелёные в США хотят перетравить уже и домашних питомцев, которые (по их мнению) тоже вредны для климата планеты. Вот как в той книге, где главный герой летает на большом космическом корабле, и причаливает к планете, на которой кошек считают паразитами. Забыл название, извините, но помню, что книга хорошая.

Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Люблю, ув. друзья, когда передовые СМИ разоблачают фейки.

USA Today: «Фактчек! Разбираем фейк ультраправых фашистов-параноиков-мясоедов-друзей Путина, будто климатические активисты призывают убить всех собак, чтобы снизить выбросы углеродов в атмосферу».

На самом деле, поясняет издание, передовые СМИ просто активно сообщают (с подачи CNN), что домашние любимцы жрут мясо и являются частью углеродного следа (не говоря о том, что они таким образом являются агентами Москвы – В.М.).

Но передовые СМИ вовсе не призывают убивать собак физически! Они просто напоминают, что собаки и кошки зло, что они в одних только США выбрасывают в атмосферу 64 миллиона тонн CO2 ежегодно. Но убивать это зло никто не призывал! Просто помните: это зло.

…Я, кстати, залез в этот нашумевший осенний текст CNN. Там действительно нет ничего про то, что собак и кошек нужно убивать. Там просто сказано, что собак и кошек не должно быть. И даются рекомендации относительно того, как сделать ваших домашних любимцев климатически безвредными.

Я позволю себе процитировать:

“Чем больше животное – тем оно вредней для климата,… Змеи, черепахи и [вообще] рептилии – отличный выбор”.

У меня странное чувство, ув. друзья, что авторы этой пропаганды имеют что-то против млекопитающих. И явно тянут в мейнстрим своих.

2. Финны продолжают грабить россиян. Лично я вообще не удивлён. Помнится, лет 20 назад я купил мимоходом в Хельсинки подержанный монитор Сони у случайного финского обывателя — обычного такого бюргера с сыном-школьником. Сделка прошла несколько хаотично, так что монитор я включил только в своём офисе, в Петербурге. Монитор оказался с серьёзным дефектом — цивилизованный европеец не постеснялся надуть меня в даже в присутствии своего ребёнка. Как я выяснил позже, какая-то особенная честность финнов — это миф. Там есть порядочные люди, но для большинства финнов мелкий обман является нормой жизни, а обман русских — даже эдакой цыганской доблестью.

Так вот, про яхты (ссылка):



В Финляндии конфисковали 11 из 27 связанных с Россией яхт. Об этом сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на финскую таможню и представителя таможенной службы Сами Ракшита.

Уточняется, что из прогулочных судов, изъятых для дальнейшего расследования, восемь были переданы правоохранительным органам, четырьмя заинтересовалась налоговая служба, и два дела были переданы для уголовного расследования. Власти хотят выяснить, есть ли в санкционном списке люди, которые владеют судами, то есть подпадают ли яхты под санкции.

На данный момент власти не раскрывают местонахождение конфискованных яхт.

3. Назначение гендерфлюидного чиновника в США обернулось скандалом (ссылка):

Чиновнику администрации Байдена Сэму Бринтону, «первому гендерфлюидному человеку» на высоком посту в Министерстве энергетики США, предъявлено очередное обвинение в краже багажа, теперь уже в аэропорту Лас-Вегаса, сообщает The Washington Times. Ранее, как напоминает издание, его обвинили в краже дизайнерского чемодана в аэропорту Миннеаполиса.

Уже выдан ордер на арест Бринтона по обвинению в краже в особо крупном размере на сумму от $1200 до $5 тыс.

Бринтон, как напоминает издание, занимает пост зампомощника министра энергетики США и курирует вопросы утилизации отработанного топлива. Новость об очередном обвинительном заключении в адрес чиновника появилась почти через две недели после того, как выяснилось, что министерство отправило его в отпуск уже после первого подобного инцидента.

Эта история начала развиваться, когда были опубликованы кадры видеонаблюдения от 16 сентября, на которых видно, как Бринтон забирает из зоны выдачи багажа в аэропорту Миннеаполиса чемодан Vera Bradley стоимостью около $2 тыс.

Бринтон вначале утверждал, что ничего не знает о чемодане, но позже заявил властям, что взял его случайно.

Уже после первых обвинений в краже республиканцы на Капитолийском холме призвали министра энергетики Дженнифер Грэнхолм уволить Бринтона с работы в ведомстве, указывает The Washington Times.

Самое смешное, что гендерфлюидного клептомана сложно уволить, так как он является частью влиятельного сообщества. Можно, конечно, отправить его в отпуск, но он ведь по дороге на курорт ещё какой-нибудь чемодан украдёт…