Спускающих баснословные суммы Джигана и Самойлову вывели на чистую воду

Джиган и Оксана Самойлова вступили в брак 12.12.12, однако тогда у влюбленных не было средств на роскошную свадьбу. Именно поэтому спустя 10 лет, когда оба супруга зарабатывают, мягко говоря, неплохо, они решились на пышное торжество. За один вечер супруга рэпера сменила несколько платьев, а многочисленных гостей развлекали знаменитости.

Но на чьи гуляли? Продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с Пятым каналом вывел на чистую воду спускающих баснословные суммы супругов. По его словам, Денис и Оксана, которые уже много лет демонстрируют поклонникам свою гламурную и беззаботную жизнь, зарабатывают рекламой. Мол, у Самойловой популярный блог в интернете, который якобы приносит хороший доход. У Джигана, как известно, концерты, благодаря которым он тоже хорошо зарабатывает.

Кстати, свою свадьбу пара транслировала в прямом эфире в Сети. Это тоже неспроста. Мол, вся медиажизнь супругов монетизируется.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей. В 2011 году на свет появилась их дочь Ариела, а в 2014-м – дочь Лея. В 2017-м супруга подарила рэперу еще одну наследницу – Майю. А в начале 2020-го у пары родился сын Давид.