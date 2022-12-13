“Я всего лишь человек”: Адель рассказала о болезненном разводе во время концерта

34-летняя Адель, которая месяц назад возобновила долгожданный тур, всегда откровенно говорит со своими поклонниками о личном. На этот раз она решила сделать это во время очередного концерта в Лас-Вегасе прямо со сцены. Певица подробнее рассказала про разрыв с экс-супругом Саймоном Конекки. Несмотря на то, что они развелись в 2018 году, звезде понадобилось немало времени прийти в себя и начать новые отношения.

Отношения разваливаются, независимо от того, женаты вы или нет, это действительно сложно, и действительно травмирует, – сказала она. – Держите своих друзей ближе, потому что они лучше любого мужчины, лучше любой женщины. Ваши друзья – это на всю жизнь.

Певица призналась, что снова посещает психотерапевта. По словам Адель, она не до конца проработала травмирующий опыт.

Я возобновила терапию, хотя несколько лет обходилась без нее, – продолжила она. – Мне нужно было начать. Раньше, когда я переживала развод, конечно, у меня было по пять сеансов в день. Только я перестала считать себя ответственной за свое поведение и за то, что говорю. Но сейчас я делаю это, потому что просто хочу убедиться, что совершенствую себя каждый день и могу отдавать вам как можно больше.

Также Адель прокомментировала нашумевшую отмену концерта в январе, сославшись на собственный перфекционизм.

Я всегда сама оказывала на себя огромное давление, что все должно быть идеально, безукоризненно, – подчеркнула певица. – Очевидно, что это шоу должно было быть чертовски идеальным, поэтому я снова и снова откладывала его. Мне очень жаль. Я всего лишь человек, – добавила она.

Сейчас Адель счастлива в отношениях с новым бойфрендом Ричем Полом. Впервые певицу и ее избранника заметили вместе в июле прошлого года, а позже пара появилась на публике в феврале на матче всех звезд NBA. Об их отношениях известно немного, и они сами стараются держать свой роман подальше от посторонних глаз. Впрочем, в августе в интервью американскому Elle Адель все же дала редкий комментарий о своем возлюбленном.

У 40-летнего спортивного агента Рича Пола трое собственных детей, в том числе взрослая дочь, которая уже учится в колледже. На протяжении последнего десятилетия Пол работает с Леброном Джеймсом, подыскивая баскетболисту новые контракты.