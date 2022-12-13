Снежинка на елку: мастерим из пробок (инструкция и фото)

Если вы хотите удивить своих домочадцев оригинальным украшением на елку, сделайте снежинку из пробок. Игрушка смотрится очень привлекательно, работа не является сложной, поэтому вы можете приобщить к этому делу детей. Ребятишки очень любят такое времяпрепровождение, к тому же, у них будет возможность проявить творческую фантазию, выбрать эффектное оформление.

Материалы и инструменты

Для работы вам понадобятся пробки от винных бутылок, немного ленты, клея и блесток (или других декоративных украшений в виде оригинального покрытия или мелких предметов). Также нужны ножницы, желание и хорошее настроение.

Техника изготовления

Подготовьте девять винных пробок и разрежьте их пополам по длине.

Поместите шесть половинок на стол и прикрепите их между собой при помощи клеевого пистолета или другого клея.

Затем в каждом углублении между двумя пробками положите по две вертикальные половинки пробки и также их приклейте. Подождите, пока высохнет клей, затем возьмите ленту и прикрепите ее край к одной из половинок пробки. Затем оберните этой лентой всю снежинку по периметру, приклеив ее по всей длине. Из этой же ленты можно сделать петлю для подвешивания украшения. Если вы решите выбрать именно этот способ, будет правильным начать оклеивание с верхней точки, чтобы туда же вернуться и сделать петлю.

Если вы решили сделать застежку по-другому, можно использовать металлические крючки или другие предметы. Либо сделать петлю не из ленты, а из другого материала и приклеить ее сверху, прикрепив оба кончика.

Оформление

Вы можете выбрать краску, искусственный снег, блески или прикрепить мелкие декоративные предметы, которые украсят вашу снежинку. Можно прикрепить на нее гирлянду, которая будет сверкать огоньками.

Снежинка – это не только елочная игрушка, но часть любой придуманной вами новогодней композиции (или украшение на любую поверхность: стены, двери и пр.).