 

43-летняя Кейт Хадсон намекнула, что хочет забеременеть

13.12.2022, 15:00, Разное
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Накануне голливудская актриса Кейт Хадсон стала героиней обложки глянца и дала изданию Byrdie развернутое интервью, в котором, в том числе, намекнула на то, что не против пополнения в семье. Кейт становилась мамой неоднократно, и в диалоге с интервьюером призналась, что не исключает возможности забеременеть. Сейчас номинантке на премию “Оскар” 43 года, и она воспитывает троих детей — 4-летнюю дочь Рани Роуз и сыновей, 11-летнего Бингхэма и 18-летнего Райдера.

У меня 4-летняя дочь. И сын, и еще ребенок в колледже, – задумчиво сказала Хадсон. – Я даже не знаю точно, завязала ли с этим. Знаешь, пока у меня нет такого ответа.

Ранее Хадсон уже намекала на планы завести еще одного ребенка со своим женихом Дэнни Фудзикавой. В 2019-м, через год после рождения малышки Рани Роуз, в эфире телешоу Today актриса заявила, что ее 36-летнему возлюбленному нужен “собственный мальчик”. Отметим, что сына Бингхэма Кейт родила от бывшего партнера Мэттью Беллами, а Райдер появился на свет в ее браке рок-музыкантом Крисом Робинсоном.

С основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой Кейт Хадсон начала встречаться в декабре 2016 года. О помолвке они объявили спустя несколько лет романа, осенью 2021-го, и до сих пор не спешат связывать себя узами брака.

Осенью этого года Кейт представляла свой новый проект — фильм сценариста и режиссера Райана Джонсона “Достать ножи: Стеклянная луковица”, в котором она бок о бок играет с Дэниелом Крейгом, Эдвардом Нортоном, Джейми Ли Кертис и другими. На премьере в Лондоне она появилась в “голом” платье, а в Лос-Анджелесе вышла на ковровую дорожку с мужем и матерью-актрисой Голди Хоун.


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