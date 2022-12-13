 

Легендарные советские киноленты на театральной сцене: «Карнавальная ночь» в Театре Ермоловой

13.12.2022, 15:00, Разное
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«Кино на сцене» — проект, в котором соединяются легендарные отечественные киноленты, спонтанность театрального действия и уникальный состав артистов. 21 и 22 декабря на Основной сцене Театра Ермоловой покажут интерпретацию “Карнавальной ночи” Эльдара Рязанова (1956). Сценарий советского комедийного мюзикла, написанный Борисом Ласкиным и Владимиром Поляковым, зачитают звезды театра и кино Виктор Сухоруков, Анна Ардова, Катерина Шпица, Олег Меньшиков и еще несколько артистов, чьи имена пока держатся в тайне. 

Примечательно, что распределение ролей остается загадкой до самого начала мероприятия, поэтому каждая новая постановка «Кино на сцене» превращается в настоящий праздник как для участников, так и для зрителей. 

Отметим, что на сцене Театра Ермоловой уже читали сценарии фильмов «Покровские ворота», «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых», «Бриллиантовая рука», «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», «В джазе только девушки», «Любовь и голуби» и других. В проекте успели принять участие Юлия Пересильд, Данила Козловский, Александр Петров, Юрий Стоянов, Елена Подкаминская и прочие громкие имена российской киноиндустрии. 

Подробнее о грядущей “Карнавальной ночи” читайте на официальном сайте Театра Ермоловой.


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