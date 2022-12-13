Мнение: Южное направление

Вчерашний подрыв моста в Мелитополе достаточно ясно показывает, что ВСУ готовятся в обозримом будущем развернуть наступление в Запорожской области. Что выглядит логично, так как местность совершенно не располагает к обороне, а выход к морю позволит ВСУ создать обширную «тень войны», закрывающую практически всё побережье, а также поставит Крым перед угрозой прерывания снабжения.

Кроме того, вся территория Крымского полуострова в таком случае будет закрыта радиусом поражения имеющихся у Украины артиллерийских систем. Это поставит вопрос о перебазировании Черноморского флота в Новороссийск, который, мягко говоря, не готов стать базой для всего флота, разве что в качестве якорной стоянки.

Действия ВСУ полностью аналогичны тем мероприятиям, которые проводились при наступлениях в Харьковской и Херсонской областях: на первом этапе удары идут по коммуникациям и ставят перед собой цель максимального затруднения снабжения российских войск, их фрагментацию, ну, и ухудшение морального состояния.

По всей видимости, как только морозы сделают местность достаточно проходимой для техники, вопрос с наступлением может перейти в практическую плоскость.

—