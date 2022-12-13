 

Мнение: Южное направление

13.12.2022, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчерашний подрыв моста в Мелитополе достаточно ясно показывает, что ВСУ готовятся в обозримом будущем развернуть наступление в Запорожской области. Что выглядит логично, так как местность совершенно не располагает к обороне, а выход к морю позволит ВСУ создать обширную «тень войны», закрывающую практически всё побережье, а также поставит Крым перед угрозой прерывания снабжения.

Кроме того, вся территория Крымского полуострова в таком случае будет закрыта радиусом поражения имеющихся у Украины артиллерийских систем. Это поставит вопрос о перебазировании Черноморского флота в Новороссийск, который, мягко говоря, не готов стать базой для всего флота, разве что в качестве якорной стоянки.

Действия ВСУ полностью аналогичны тем мероприятиям, которые проводились при наступлениях в Харьковской и Херсонской областях: на первом этапе удары идут по коммуникациям и ставят перед собой цель максимального затруднения снабжения российских войск, их фрагментацию, ну, и ухудшение морального состояния.

По всей видимости, как только морозы сделают местность достаточно проходимой для техники, вопрос с наступлением может перейти в практическую плоскость.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02.21 / «Оркестр для встречи Юлии Навальной в аэропорту предоставила частная компания» – МИД Германии

04.08.22 / После аварии на магистральном водопроводе без воды осталась большая часть Череповца, а также две деревни

19.05.21 / Жириновский предложил дать ремня создателям гачимучи-каверов на известные песни

11.07.22 / Как сделать самостоятельно овсяное молоко разными способами и что полезное можно с ним приготовить

25.08.22 / “Полный кабздец”: Пригожин объяснил, почему инвесторы обходят Петербург стороной

01.05.22 / Мнение: НАТО готовится к спецоперации?

16.05.21 / Всему виной война: как вошли в моду рваные джинсы

15.11.22 / Столичные ЖК с квартирами до 10 млн рублей

30.12.21 / Омикрон может быть менее опасен при повторном заражении в сравнении с другими штаммами

17.07.22 / Светлый человечек у разбитого корыта – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика