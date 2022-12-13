Скандалы: СПИД раздора

Минздрав запутался в подсчёте носителей ВИЧ-инфекции

Может ли Россия считаться одним из лидеров мирового антирейтинга стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции? Этот вопрос на прошлой неделе вызвал ожесточённые споры в публичном пространстве. Минздрав даже выступил с официальным заявлением, назвав нелицеприятную статистику по СПИДу «пропагандистской провокацией».

Поводом для дискуссии послужил тот факт, что по итогам 2021 года Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу – ЮНЭЙДС включила Россию в пятёрку стран с самой высокой скоростью распространения «чумы XX века». Согласно представленной статистике, из 1,5 млн зарегистрированных новых случаев на РФ пришлось 3,9% (58 500 новых инфицированных). Однако отечественный Минздрав с предложенной оценкой категорически не согласился. «В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятёрку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», – говорится в официальном сообщении ведомства.

На поверку оказалось, что правда, как и всегда, находилась где-то посередине. Так, выяснилось, что с 2018 года Россия не предоставляет свои официальные данные по ВИЧ/СПИДу в ООН – об этом сообщил член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов.

Кроме того, исследование с импровизированным антирейтингом действительно было, только вышло оно не у ЮНЭЙДС, а на платформе statista.com и было оформлено в виде журналистского материала со ссылками в том числе и на данные ЮНЭЙДС. Указанный же рейтинг стран, судя по всему, автор текста и вовсе составил самостоятельно, опираясь на данные из разных источников.

Всё это, впрочем, не означает, что проблем с распространением СПИДа, равно как и проблем со статистикой по заболеваемости в России, нет. Начнём с того, что согласно официальной статистике Минздрава в 2021 году число живущих с ВИЧ в РФ составило 851,8 тыс. человек. Количество тех, у кого диагноз был выявлен впервые в жизни, – 58 788 человек. Выходит, что у Минздрава новых заболевших даже на 300 человек больше, чем их насчитал автор портала statista.com. Так что на «пропагандистскую провокацию» явно не потянет.

А вот в Роспотребнадзоре, который едва ли можно заподозрить во вражеской пропаганде, рисуют другую картину: по их подсчётам, количество ВИЧ-инфицированных составляет порядка 1,5 млн человек, при этом около 400 тыс. из них не знают о своём диагнозе! Всё дело в том, что в санитарном ведомстве в статистику записывают тех, у кого были выявлены антитела к ВИЧ в ходе лабораторных исследований, плюс оценочные данные по пациентам, не обратившимся за медицинской помощью. Тогда как Минздрав ведёт реестры пациентов, получающих от государства необходимую медпомощь. «Но эти данные никакого отношения к оценке эпидемиологической ситуации не имеют, потому что не все попадают в их стандарты – многие просто не обращаются за медпомощью», – отмечает заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

На самом деле «математика СПИДа» изначально и во всём мире имеет в своей основе мощную экономическую составляющую. Появившийся в 80-е годы прошлого века СПИД в США и Великобритании поначалу не заинтересовал ни чиновников, ни «биг фарму»: странная болячка, поражающая лишь определённые асоциальные группы, не сулила больших бюджетов. В 90-е годы, когда СПИД проник в разные социальные группы, на Западе началась мощная кампания по нагнетанию страхов. Были созданы многочисленные благотворительные фонды, на государственном уровне начали выделяться солидные бюджеты. Большое количество заболевших сулило неплохую финансовую выгоду. «Биг фарма» также не осталась в стороне от этого процесса. Разработка одного препарата от СПИДа обходится минимум в 600 млн долларов. А принимать эти препараты больным предстоит всю жизнь. Больше больных – больше прибыли.

В 2016 году в России была принята первая Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ. Минздрав в своём недавнем заявлении даже гордо напомнил о том, что Россия – «одна из немногих стран, которая имеет собственную программу по борьбе с ВИЧ-инфекцией и самостоятельно её финансирует из средств федерального бюджета». Так что, по статистике министерства, заболеваемость СПИДом у нас год от года только снижается: в 2019 году – на 6,8%, в 2020-м – на 24,8%, в 2021-м – на 2%.

Аналитики из благотворительных фондов не так давно, напротив, заявляли, что в 2020 году на Россию пришлось 57% выявленных новых случаев во всём Европейском регионе.

На самом деле точка в этом споре была поставлена ещё в 2006 году на Всемирном конгрессе по борьбе со СПИДом, проходившем в Торонто. Именно там впервые всерьёз публично обсуждалось, как следует развивать отрасль экономики (!) по борьбе со СПИДом. С тех пор у кого из какого кармана бюджеты, тот так эту «отрасль» и развивает.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”