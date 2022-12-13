75 миллионов – перебор: суд оценил моральные страдания обвиненного в нацизме Арчи всего в 30 тысяч

Тогда ведущий заявил, что подает в суд на общественного деятеля Ассоль Молдокматову По словам артиста, причиной стала травля, с которой он столкнулся после бытового конфликта с работающим в московском кафе киргизом.

После него Молдокматова, являясь известной в Кыргызстане телеведущей, на своей странице в социальной сети написала: “Это конфликт не только Артура Цветкова и кыргызстанца, это, прежде всего, конфликт нациста, который проявляет свою нетолерантность”.

Артур Цветков заказал лингвистическое исследование данной фразы, которое указало, что в ней “содержатся негативные характеристики и оценки, унижающие честь и достоинство, порочащие деловую репутацию”. Были установлены “лингвистические признаки клеветы”.

На основании этого Арчи просил суд признать фразу Ассоль Молдокматовой “не соответствующей действительности, унижающей честь и достоинство, порочащей деловую репутацию”, обязать ее опубликовать опровержение и выплатить 75 миллионов рублей компенсации.

Суд же постановил, что никакого урона чести и деловой репутации Арчи не было нанесено, Поэтому разрешил

Ассоль Молдохоматовой не опровергать ее слова о нацисте и нетолерантности. Но поскольку эти слова были “сделаны в оскорбительной форме и содержат негативную оценку”, то суд счел правильным взыскать в пользу Арчи 30 тысяч рублей за моральный вред. Хотя он, напомним, просил 75 миллионов. “В удовлетворении остальной части требований отказать”, – говорится в постановлении Измайловского районного суда Москвы.