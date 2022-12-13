В России начались продажи Ford Escape 2022 года за 3,4 миллиона рублей

В РФ начались продажи модифицированного кроссовера Ford Kuga 2022 года. Модель, получившая наименование Escape, можно приобрести по стоимости от 2,4 миллиона рублей по схеме параллельного импорта.

Популярная за рубежом модель внедорожника Ford Kuga вернулся на рынок под конец текущего года в виде Ford Escape 2022. Приобрести автомобиль можно и в России, причем стоимость транспортного средства начинается от 3,4 миллиона рублей. Мощность в 184 лошадиных сил ему придает силовая установка EcoBoosВ на 1,5 литра, 2-литровый двигатель выдает уже 253 «лошади». Обе вариации дополняет автоматическая коробка передач на восемь ступеней.

Кроме указанных технических характеристик, существуют и гибридная модификация кроссовера. Так, машина с атмосферным двигателем вместительностью 2,5 литра выдает 167 л.с., здесь реализован экономичный цикл Аткинсона. Тяговая батарея гибрида при этом составляет 1,1 киловатта в час, подключаемый вариант выдает на выходе 14,4 Квт/час. Соединенный с аккумулятором с электромотором способно работать на мощности в 120 лошадиных сил.

На территорию Российской Федерации Ford Escape 2022 года ввозится по системе параллельного импорта. При этом все автомобили поставляются под предварительный заказ. Дилерские центры также уточняют, что точный ценник будет зависеть от курса валюты и точно назвать его можно будет только в день заключения договора. Для сравнения СМИ приводят стоимость кроссовера на рынке Северной Америки, за обладание им покупатели платят здесь от 1,715 миллиона рублей в переводе на валюту РФ.