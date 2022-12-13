 

Тина Кунаки и Венсан Кассель, Софи Марсо, Памела Андерсон и другие среди гостей показа Jacquemus

13.12.2022, 13:35, Разное
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В минувший понедельник в арт-пространстве “Ле Бурже” вблизи французской столицы состоялся показ новой коллекции бренда Jacquemus под названием “Le Raphia”. Хотя модельер Симон Порт Жакмюc славится своей любовью к природным локациям и открытым пространствам, например, соляным карьерам и лавандовым полям, в этот раз мероприятие прошло в помещении. Модное шоу посетили друзья бренда, супруги Венсан Кассель и Тина Кунаки, легенда французского кино Софи Марсо, актриса Памела Андерсон, дочь Джуда Лоу и модель Айрис Лоу, интернет-инфлюенсер Эмма Чемберлен и многие другие. На подиуме же среди прочих моделей блистала муза дизайнера Ирина Шейк. 

Софи МарсоПамела АндерсонВенсан Кассель и Тина КунакиЭмма ЧемберленАйрис ЛоуJENNY из группы BLACKPINKИрина Шейк

 


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