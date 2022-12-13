Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Ольга Медынич и другие на премьере второго сезона “Вампиров средней полосы”

“Вампиры средней полосы” возвращаются на экраны. Накануне в столичном кинотеатре “КАРО Октябрь” прошла премьера второго сезона хитового сериала. Продолжение драмеди представили создатели, шоураннер Алексей Акимов и режиссер Дмитрий Грибанов, и любимые зрителями исполнители главных ролей Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, а также присоединившиеся к ним “новички” Анастасия Стежко, Андрей Соколов, Ева Смирнова и Катя Ланн. В составе звездных гостей засветились Камила Валиева, Егор Дружинин, Sirotkin, Лиза Ищенко, Алена Водонаева, Инна Любимова и другие.

В новых сериях в Смоленске наступает лето и появляются новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем.

Первый эпизод “Вампиров средней полосы” доступен в онлайн-кинотеатре START с сегодняшнего дня, 13 декабря. Шоу будет выходить раз в неделю по вторникам до конца следующего месяца.

Артем Ткаченко Ольга Медынич Юрий Стоянов Глеб Калюжный Дмитрий Чеботарев Камила Валиева