 

Запорожскую АЭС перевезут в Турцию

13.12.2022, 13:33, Разное
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Представители России, Украины, Турции, ЕС и МАГАТЭ подписали соглашение об урегулировании кризиса на Запорожской АЭС.

Война в УкраинеАнкара согласилась разместить все шесть энергоблоков на своей территории, а Россия и Украина получат суммарно не менее 30% прибыли от продажи электроэнергии в Европейский Союз

Первый энергоблок будет отправлен в турецкий город Синоп из Одессы в феврале 2023 года на супербарже «Мехмед II», построенной специально для перевозки сверхтяжёлых объектов. Остальные энергоблоки будут доставлены в Турцию до конца 2024 года.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что в организации рады найденному консенсусу. Сегодня весь мир видит, как переговоры приносят реальную выгоду всем участникам, заметил он.

Соглашение предусматривает обязательство ЕС приобретать 80% произведённой на Запорожской АЭС электроэнергии. Половину прибыли получит оператор станции компания «Аккую», ещё 20% заберёт в качестве налога турецкое государство, а оставшуюся прибыль распределят между Россией и Украиной.

По оценкам экспертов, в результате соглашения, уже в 2024 году российский бюджет получит свыше 350 миллионов долларов чистой прибыли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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