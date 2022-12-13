Скандалы: Тяжёлый люкс на льду

Сколько заработают на Новый год Рудковская и Плющенко

Каждые новогодние праздники Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко придумывают и запускают новое ледовое шоу. Нынешние сложные времена не станут исключением. С 28 декабря по 3 января на «ВТБ арене» пройдёт, как выразилась Рудковская «самое русское зимнее ледовое шоу» под названием «Снегурочка». Билеты стоят 700-5500 рублей. Учитывая, что в зале будет до 14 тысяч зрительских мест, сумма доходов «грязными» может составить от 15 миллионов рублей за одно представление и от 120 миллионов за все.

У ежегодных шоу-программ Рудковской с Плющенко хватает критиков. Обычно пару обвиняют в конвейерном подходе:

— Такое ощущение, что все ученики, набранные в Академию Плющенко, нужны им только как материал, который можно дёшево использовать в своих ледовых постановках. А для привлечения внимания к массовке добавляется одна настоящая звезда. На этот раз Саша Трусова, — рассуждают на форуме любители фигурного катания.

Как Яна Рудковская ведёт бизнес

Как выяснил Лайф, фискалы всегда имели много вопросов к Яне Рудковской. В разное время они ликвидировали одиннадцать её компаний из-за многочисленных нарушений: отсутствовала операционная деятельность, не выплачивались задолженности, недостоверно указывались адреса.

Таким образом закрылись, например, её элитная парикмахерская «Французская студия красоты» на Тверской улице в Москве и её сеть модных бутиков «Grand La Scala Fashion Group» на Кубани. Нет больше у Рудковской и организации, на которую был записан товарный знак «Дима Билан», теперь певец работает на себя сам. Недавно был расформирован и её кипрский офшор, по слухам, именно в нём Яна Рудковская могла держать 26 млн долларов, отсуженные у предыдущего мужа, миллиардера Виктора Батурина.

В настоящий момент на Яну Рудковскую оформлены доли в трёх фирмах. Совместно с мужем Плющенко она владеет петербургским ООО «Планета Плюс» — убыточным (до минус десяти миллионов рублей в год) предприятием в области исполнительских искусств.

Ещё у Рудковской есть пакет акций федеральной радиостанции «Русский хит». Финансовые показатели там просто катастрофические: по итогам 2021 года минус 14 млн чистой прибыли и минус 134 млн чистых активов.

Третья компания Яны называется «Поста Да Вип» — это столичный интернет-журнал, функционирующий без прибыли.

Как генеральный директор Яна Рудковская возглавляет «Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», которой владеет её муж. И это их единственный бизнес, который официально приносит доходы: в прошлом году чистая прибыль составила 17 млн рублей.

Судя по бухгалтерской отчётности, все вышеназванные фирмы суммарно перечислили в госказну за последний налоговый период около четырёх миллионов рублей. Сопоставимые деньги Рудковская может ежемесячно тратить на наряды — это следует из её соцсетей.

В какие скандалы попадала Рудковская

Яна Рудковская любит находиться в центре внимания. Когда у них с Евгением Плющенко родился второй сын, она выложила в свои соцсети первую прогулку с малышом. Количество брендовых вещей зашкаливало. Только коляска стоила около 500 тыс. рублей, а сумка для пеленания — 181 тыс. Весь комплект для младенца тянул на стоимость хорошей квартиры в регионах.

Инстаграм* Яны Рудковской давно стал притчей во языцех. Изысканные завтраки с посудой стоимостью в несколько среднемесячных зарплат обычного россиянина, частные самолёты, пентхаусы в самых дорогих отелях. Из-за своей искренней любви к тяжёлому люксу Яна часто попадает в скандалы. Несколько лет назад она поссорилась с певицей Ритой Дакотой. Девушка объявила у себя в соцсетях конкурс с розыгрышем сумок Louis Vuitton… и якобы нарвалась на звонок от недовольной Яны Рудковской. Со слов Дакоты, Рудковская грубо возмутилась, что какая-то там певица без разрешения раздаёт элитные сумки, «снижая градус» прославленного бренда. Пост с конкурсом Рите Дакоте пришлось удалить.

В ковидную эпоху обсуждали Porsche Panamera 4, фото которого выложил у себя в инстаграме* Николай Батурин — сын Рудковской от её второго мужа. Фото дорогого спорткара парень опубликовал аккурат в свой 18-й день рождения. Естественно, все подумали, что это подарок мамы. Подписчики и папарацци обрушились с критикой. Мол, такой дорогостоящий подарок вчерашнему школьнику — явный перебор. Рудковская оправдывалась.

— Удивительные люди, как я могу подарить машину, которая даже не моя, а принадлежит компании Porsche! Я своих детей не балую! Так что, прежде чем писать очередную ложь, проверяйте инфо! Достали своей тупостью и глупостью! — ответила она критикам в сториз.

Этот же Porsche засветился не только в инстаграме* сына, но и самой Рудковской. Она сфотографировалась возле машины, подписала: «На работу на смелой и очень элегантной Porsche Panamera» и села за руль.

К слову, автомобили, принадлежащие Рудковской, регулярно штрафуются за превышение скорости. Забавно, что несколько штрафов на общую сумму 5500 рублей висели пару месяцев неоплаченными на скромном, по меркам Яны, автомобиле Toyota Camry. Продюсер заявила, что за рулём сидела не она.

Где живёт звёздная семья

Ещё в 2010-х годах Яна Рудковская и Евгений Плющенко обустроили себе на Рублёвке в деревне Молоденово трёхэтажный особняк с башенками. Его площадь тысяча квадратов. Внутри восемь спален, несколько ванных комнат, бассейн, тренажёрный зал и даже хоккейная площадка, а также коллекция антикварной мебели. Придомовая территория занимает почти гектар и украшена инсталляцией с шахматами. Любопытно, что упомянутая школа «Ангелы Плющенко» находится буквально в ста метрах от этого особняка. Стоимость такой недвижимости может достигать миллиарда рублей.

До брака с Плющенко Яна Рудковская жила в Сочи. Там у неё пентхаус на 204 квадрата в элитном доме на улице Чайковского у берега реки. Цена может превышать 110 млн рублей.

В Москве Рудковская была прописана в квартирах в сталинке на Пресненской набережной и в новостройке на улице Пресненский вал. Суммарно это жильё тянет примерно на 100 млн рублей.

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Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”