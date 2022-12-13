Годовалый мальчик выжил после падения с пятиметровой высоты на бетонный пол

В США на глазах у отца годовалый мальчик упал на бетонный пол с пятиметровой высоты и выжил, отделавшись синяками. При этом мама заметила инцидент только после того, как ее позвал к себе супруг.

Необычный инцидент произошел в американском Плимуте (штат Висконсин). На глазах у отца годовалый мальчик упал на бетонный пол с высоты в пять метров. При этом чрезвычайное происшествие, к удивлению присутствующих, не закончилось трагедией. Эксцесс случился во время турнира по борьбе, куда незадачливый папа взял с собой младенца. Вместе с малышом и супругой он пришел поддержать старшего сына, участвовавшего в соревновании. Семья находилась на втором этаже спортзала одной из школ населенного пункта. Несмотря на то, что Кайнану Харденбургу только 1,6 года, его папа не увидел никакой опасности для ребенка в том, что они устроились вместе рядом с лестницей. Эй Джей Харденбург контролировал движения сына, стараясь, чтоб он не упал. Однако в какое-то мгновение, когда отец отошел чуть ближе к парапету, малыш шагнул вперед и сорвался с лестницы.

Упав с пятиметровой высоты, годовалый Кайнан приземлился лицом вниз на ступеньки на первом этаже. По рассказам Дженнифер Харденбург, мамы мальчика, она не сразу заметила ЧП. Только услышав, как ее зовет муж, она увидела, что ребенка нет на втором этаже. Взглянув вниз, она заметила, что мальчик кричит и плачет. Несмотря на испуг, она была рада, что сын выжил, бросившись по лестнице, мама подняла ребенка, сразу после инцидента малыша экстренно доставили на вертолете в больницу. Медицинские работники провели обследование малыша, установив, что у него сильный ушиб черепа и перелом глазницы. При этом они отметили, что для ребенка подобное падение чаще всего оказывается летальным. И только чудом маленький Кайнан сумел остаться живым, отделавшись синяками.

Более того, уже спустя трое суток ребенок был выписан и сейчас находится под наблюдением мамы. По прогнозам врачей, он идет на поправку и скоро полностью восстановится. Также в СМИ отмечают, что данное происшествие должно заставить руководителей школьных и спортивных учреждений пересмотреть свои взгляды на безопасность помещений. Как оказалось, не всегда их дирекция устанавливает даже поручни на ступеньках. Сейчас в США открыли сбор средств для лечения и восстановления Кайнана Харденбурга. Всего для оплаты всех медицинских счетов необходимо свыше 10 тысяч долларов.