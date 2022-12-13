 

Ушел из жизни автор музыки к сериалу “Твин Пикс” Анджело Бадаламенти

13.12.2022, 3:10, Разное
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Умер пианист и композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку для “Твин Пикса” и других фильмов режиссера Дэвида Линча (“Синий бархат”, “Малхолланд Драйв”), а также картин “Шоссе в никуда”, “Пляж” и многих других. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. По словам племянницы музыканта, Бадаламенти скончался дома в Нью-Джерси 11 декабря от естественных причин. Ему было 85 лет.

Анджело Бадаламенти родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье итальянских эмигрантов 22 марта 1937 года. Образование композитор получил в престижной Манхэттенской школе музыки, после чего преподавал вокал, в том числе, актрисе Изабелле Росселлини для фильма “Синий бархат” Дэвида Линча. Так Бадаламенти познакомился с создателем культового “Твин Пикса”, и зародился один из самых плодотворных тандемов кинематографа.

Бадаламенти работал не только в качестве кинокомпозитора. На его счету сотрудничество с такими музыкальными исполнителями как Дэвид Боуи, Пол Маккартни, Нина Симон, Лайза Минелли и Pet Shop Boys. 

Дэвид Линч в “Твин Пиксе”Изабелла Росселлини в фильме “Синий бархат”


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