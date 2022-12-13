«Дети страдают одинаково по обе стороны фронта»

Отчет перед читателями: на что потрачены 103,5 млн долларов, вырученные за Нобелевскую медаль.

Более 15 млн беженцев выехали из Украины с 24 февраля. Скорость прироста их числа выше, чем во время Второй мировой войны. Кризис, связанный с потоком беженцев в 2022 году, является крупнейшим со времен сороковых годов прошлого века. 90% беженцев, по данным международных организаций, — женщины и дети.

Часть уехавших впоследствии смогла вернуться. Но еще 8 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами — это люди, вынужденные покинуть свои дома, но нашедшие временный кров в других регионах Украины. Почти у половины таких семей — дети. Многие стали беженцами повторно: за время конфликта в восточных областях страны они уже лишились дома.

Огромная человеческая трагедия отозвалась в самых разных частях света: беженцев приняли более 40 стран, люди стали искать и находить возможности построить будущее для тех, у кого не осталось ни прошлого, ни настоящего.

Фото: архив

Мы решили, что для этого можно и нужно отдать самое дорогое — и выставили на аукцион нобелевскую медаль главного редактора «Новой газеты». Торги состоялись 20 июня, во Всемирный день беженцев, в аукционном доме Heritage. Консорциум покупателей (по условиям аукциона все они остались для нас неизвестными) приобрел медаль за рекордные 103,5 миллиона долларов.

Себе ни мы, ни аукционный дом не взяли ни цента. Все вырученные средства поступили на счета ЮНИСЕФ, который распределил их на помощь детям-беженцам из Украины, а также в помощь детям беднейших стран мира.

Мы готовы отчитаться, как конкретно потрачены средства.

70% транша направлено на нужды украинских детей в странах, где работает Всемирный детский фонд. Деньги влились в большую программу помощи, в которой работают и собственные средства ЮНИСЕФ. Благодаря ей 150 000 детей и женщин получили доступ к первичной медико-санитарной помощи в странах, принимающих беженцев.

В десятках городов Европы появились «голубые точки» — мобильные пункты ЮНИСЕФ, универсальные безопасные места, обеспечивающие жизненно важную поддержку для семей, женщин и детей. Именно здесь первую социальную помощь получают дети, вынужденные искать убежища самостоятельно — без родителей.

Мануэль Фонтейн. Фото: news.un.org

Мануэль Фонтейн, директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным программам, говорит, что зимой можно ожидать нового исхода беженцев — из-за разрушения инфраструктуры. Но также отмечает, что за 10 месяцев помощь украинцам в Европе стала более системной, а солидарность — более сильной:

— В большинстве случаев дети-беженцы инкорпорируются в существующую систему социальной защиты, будь то в Венгрии, Польше или Чехии, Румынии или Молдове. И большую тревогу вызывают не столько уехавшие, сколько судьба детей, остающихся в Украине. Риск остаться без крова, без воды, под обстрелом, недоступность медпомощи и образования…

Именно поэтому часть средств пошла на экстренную помощь детям внутри Украины. Тем, у кого совсем ничего не осталось, ЮНИСЕФ помогает деньгами, это около 250 тысяч семей. Помощь безусловна, кто-то тратит ее на теплые вещи, кто-то на аренду квартиры.

Почти на 2 млн долларов удалось купить и распределить по 17 регионам Украины акушерские наборы, подгузники, спасательные портативные грелки для младенцев, которые были переданы неонатальным центрам в Днепре, Сумах, Покровске и других городах.

Без такой грелки новорожденный может погибнуть в случае экстренного отключения электричества — а именно эти отключения становятся одним из результатов разрушения инфраструктуры.

Мобильные бригады врачей, медсестер и психологов смогли добраться к 48 000 детей, проживающих в убежищах или на труднодоступных территориях.

Боевые действия — это хаос, в котором нарушаются обыденные планы, например, вакцинация. А это грозит вспышками инфекций (кстати, уже отмеченными в некоторых районах страны). Чтобы этому противостоять, закуплено и доставлено 110 000 доз вакцины против полиомиелита, 150 000 доз вакцины против гепатита В и млн экспресс-тестов на антиген для выявления COVID‑19.

В родильное отделение мариупольской больницы ЮНИСЕФ поставлял питьевую воду. Всего же доступ к безопасной питьевой воде получили 4 млн человек внутри Украины и на путях миграции из нее.

Полмиллиона детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями были обеспечены гигиеническими принадлежностями, в том числе таковые были доставлены в Волноваху, Мариуполь, Донецк и Макеевку.

— Два-три раза в неделю мы отправляем миссии в прифронтовые районы, — говорит Мануэль. — Это очень высокая степень риска, но это самые важные для нас маршруты, так как именно там нужно больше всего помощи. Вода, медикаменты, предметы гигиены. К сожалению, большинство наших попыток получить возможность системно работать на территории, контролируемой российской стороной, пока безуспешны.

Дети по обе стороны линии соприкосновения одинаково страдают, и мы должны помогать им в равной степени. Но, к сожалению, ни Донецкая, ни Луганская области для нас пока не становятся более доступны.

30% вырученной на июньском аукционе суммы ЮНИСЕФ направил на помощь детям в беднейших странах мира. В первую очередь это Йемен, Южный Сахель, страны Африканского Рога. Что там? Холера, отсутствие питьевой воды и голод. Здесь тоже беженцы, 60% из которых — дети.

Мы привыкли измерять мир границами, которые в состоянии охватить наш взгляд. Прямо сейчас на планете происходит около 30 военных конфликтов, но мы ничего о большей их части не знаем и не очень-то хотим знать. Между тем общее у них одно: первыми и больше всего страдают невинные и беззащитные. И если мы найдем в себе силы быть милосердными и помогать даже тогда, когда сами нуждаемся в помощи, свет точно пробьется.

Татьяна Брицкая

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