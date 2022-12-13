 

Дмитрий «Гоблин» Пучков отозвал у европейских компаний лицензии на показ фильмов «Шматрица» и «Две сорванные башни»

13.12.2022, 11:33, Разное
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Российский блогер Дмитрий Пучков, широкому зрителю известный под псевдонимом Goblin, отозвал у европейских компаний лицензии на показ фильмов «Шматрица», а также трилогии «Властелин колец» («Братва и кольцо», «Две сорванные башни» и «Возвращение бомжа»).

Действия россиянина стали ответом на возможное введение против него санкций.

В своём обращении, опубликованном на RuTube, блогер назвал авторов проекта санкций «малолетними дебилами» и заявил, что уже обратился в «Роспатент» для отзыва лицензий.

После того, как юридический процесс будет завершён, европейские кинопрокатчики не смогут транслировать фильмы с так называемым «гоблинским переводом». Объём возможных убытков от такой меры пока достоверно неизвестен, аналитики спешно пытаются просчитать масштабы катастрофы.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном введении санкций со стороны Евросоюза в отношении почти 200 российских физических и юридических лиц. Меры могут затронуть общественных деятелей, деятелей культуры и телевизионные каналы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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