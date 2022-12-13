 

В Подмосковье машина протаранила карету скорой помощи

13.12.2022, 11:30, Разное
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Утром 13 декабря на Можайском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием скорой помощи. Легковой автомобиль на полной скорости влетел в карету медиков, сообщает “Царьград”.

В результате аварии скорая опрокинулась на проезжую часть. Об этом пишут “Вести Подмосковья”.

На месте ДТП работают оперативные службы. Причины аварии выясняются, по данным телеканала “360”, о пострадавших пока не сообщается.


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