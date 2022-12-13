 

Володин анонсировал изменения в закон об образовании

13.12.2022, 11:30, Разное
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Володин отметил, что в России насчитывается около 40 тысяч школ. Из них 56% расположены на сельских территориях.

На сегодняшний день большая часть школ находится на балансе муниципальных бюджетов. При этом школы в сельских районах – самые проблемные, констатировал Володин.

Текущее положение создает проблемы с обеспечением школ квалифицированными кадрами, выделением достаточных средств на ремонт и созданием групп продленного дня. Об этом спикер ГД написал в своем телеграм-канале.

Планируемые к принятию поправки предоставят региональным властям право переводить школы на областной бюджет. По словам Володина, у образовательных учреждений появится больше возможностей и средств для финансирования.

Кроме того, за нерешенные вопросы можно будет спрашивать с тех, у кого есть финансы и полномочия, подчеркнул спикер. Он призвал сделать все возможное, чтобы образование вышло на более высокий уровень.

Володин неоднократно поднимал вопрос о переводе школ на баланс областных бюджетов. В сентября спикер запустил опрос среди подписчиков своего телеграм-канала. 86% проголосовавших поддержали инициативу.

Напомним, что 14 сентября депутаты приняли закон о введении в российских школах со следующего года единых федеральных основных общеобразовательных программ.


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