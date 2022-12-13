 

Новую серию Xiaomi Redmi Note 12 для глобального рынка представят 5 января

13.12.2022, 11:07, Разное
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Новая серия доступных флагманских смартфонов Xiaomi Redmi Note 12 будет представлена 5 января. Базовый аппарат, а также Pro и Pro+ версии оснастят камерой на 200 мегапикселей и мощным процессором.

Новое поколение флагманских смартфонов представила компания Xiaomi, Redmi Note 12 для внутреннего рынка Китая вышел еще в октябре текущего года. Сейчас корпорация готовится вывести устройство на глобальный рынок, это будут модификации, немного измененные в соответствии с законодательством ЕС и других стран. Презентацию новинок руководство бренда решили провести в Индии 5 января.

Всего в линейку включат три вариации, базовый аппарат Redmi Note 12, а также версии с приставкой Pro и Pro+ с более широким функционалом. При этом отличия от модификации для КНР будут минимальными, новинки получат невысокую цену и очень хорошие технические характеристики. Так, мощность, производительность и быстродействие аппаратам придадут мобильные платформы Snapdragon 4 Gen 1 и MediaTek Dimensity 1080, в зависимости от модели. Вместительность аккумулятора составит 5 тысяч мАч, при этом восполнение энергии батареи займет минимум времени, поскольку устройства оснастят быстрой зарядкой на 33, 67 и даже 120 Ватт.

Камеры смартфонов получат главные объективы на 50 и 200 мегапикселей, дополнять которые будут сенсоры глубины снимка, макро- и ультраширокие датчики. Стоимость новинок пока не раскрывается, однако инсайдеры заверяют, что самый мощный аппарат в линейке, Redmi Note 12 Pro+ получит ценник в 340 долларов. Таким образом, он станет самым доступным смартфоном с камерой на 200 миллионов пикселей.


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