Кит Харингтон рассказал о знакомстве с женой и возможном спин-оффе “Игры престолов”

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе прошел первый официальный съезд фанатов “Игры престолов”, который посетили как актеры оригинального шоу, так и нового приквела “Дом дракона”. Среди гостей присутствовал и 35-летний исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон. Во время дискуссии актер раскрыл подробности знакомства с супругой Роуз Лесли, которое произошло прямо на съемочной площадке “Игры” (Лесли исполнила роль дикарки с севера Игритт). По словам Харингтона, при первой встрече будущая жена предложила ему имбирное печенье, чем он был совершенно очарован.

Впервые мы встретились на примерке костюмов, – вспомнил Кит. – Я помню, как вернулся домой и сказал своему лучшему другу: ”О Боже, кажется, я нашел ту единственную”.

Отметим, что на экране Кит и Роуз тоже играли возлюбленных.

В жизни нет ничего лучше, чем влюбиться в человека, в которого ты влюблен на экране, – добавил актер. – Это просто удивительно. Извините, что я такой жеманный.

Менее конкретен Харингтон в вопросах возможного спин-оффа “Игры престолов” о Джоне Сноу.

Думаю, если бы вы спросили его [Джона Сноу], он бы почувствовал, что легко отделался. В конце шоу, когда мы видим его в конце, он готовится к обезглавливанию, и он хочет этого. С ним покончено. Тот факт, что он отправляется за Стену, является величайшим даром, а также величайшим проклятием, – туманно ответил актер, когда его спросили о спин-оффе. – Он должен вернуться в туда и прожить свою жизнь, думая о том, как он убил Дейенерис, и прожить свою жизнь, думая об Игритт, умирающей у него на руках, и прожить свою жизнь, думая о том, как он повесил Олли, и прожить свою жизнь, думая обо всех этих травмах, и это интересно. Поэтому я думаю, что то, с чем мы оставляем его в конце шоу… Я думаю, мы хотели улыбнуться, думая, что все в порядке. Но он не в порядке.

Отметим, что ранее в этом году актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в “Игре” Дейнерис Таргариен), заявила, что отдельный проект о Джоне Сону находится в разработке, и Харингтон принимает в нем непосредственное участие.

Напомним, что Кит Харингтон и Роуз Лесли обвенчались в июне 2018 года в крошечной шотландской церкви возле фамильного замка невесты – Уордхилл. Дизайнером платья Роуз стал знаменитый Эли Сааб, основатель бренда Elie Saab. На свадьбе присутствовали родственники жениха и невесты, а также их коллеги по сериалу. 16 февраля 2021-го у пары родился первенец. А в сентябре того же года молодые родители впервые вышли в свет после рождения сына. Ккстати, в родной Шотландии Роуз считается чуть ли не местной представительницей королевской семьи, а Кит, в свою очередь, является представителем старинного британского рода Харингтонов. Его предок – придворный поэт и крестник королевы Елизаветы I, а также друг Кристофера Марло Тюдор Джон Харингтон.

Как сложилась судьба других звезд “Игры престолов”, читайте в нашем специальном материале.

Роуз Лесли и Эмилия Кларк