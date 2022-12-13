СМИ: Дуа Липа встречается с рэпером Джеком Харлоу

Музыка объединяет. Так, в этом году рэпер Джек Харлоу выпустил трек, посвященный албанско-британской певице Дуа Липе, и назвал композицию ее именем, а уже сейчас таблоиды утверждают, что эти двое встречаются. По словам инсайдеров, близких к паре, перед выходом песни в мае Джек позвонил певице, чтобы утвердить релиз, и она согласилась. В ноябре они пересеклись на бранче Variety Hitmakers в Лос-Анджелесе, после чего Дуа была настолько очарована Джеком, что они продолжили неформальное общение. Источники утверждают, что рэпер “крайне заинтересован Дуой и собирается продолжить отношения”.

По словам инсайдеров Page Six, Джек специально прилетел в Нью-Йорк в минувшую пятницу, чтобы встретиться с певицей после ее выступления на iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022. На следующий день поп-звезд заметили вместе в закусочной, из которой они предусмотрительно вышли по-отдельности, чтобы не попасть на папарацционные снимки. Источник из окружения Харлоу также сообщил, что рэпер “собирается сделать все возможное, ведь он всегда был поклонником певицы”.

Ранее американские и британские таблоиды писали о предполагаемом романе между Дуа Липой и комедиантом Тревором Ноа после того, как в сеть попали их совместные снимки со свидания в Нью-Йорке. Впрочем, позже инсайдеры подтвердили, что ужин был дружеским, и с тех пор они больше не общались. Ранее Дуа встречалась с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром, но их пути разошлись в 2021 году.

Напомним, что в августе этого года Дуа Липа получила предложение руки и сердца прямо во время своего концерта. Впрочем, певица ответила смельчаку отказом.