Зимой тоже хорошо! – Личное мнение
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У меня зимой подруга впадает в депрессию. Логика в следующем: летом можно пойти гулять, быть красивой, а зимой даже макияж наносить нет смысла.
Снизу — шарф до носа. Сверху — шапка. Один нос торчит, а из него льются от мороза сопли.
Фото: Соцсети
И что хорошего в зиме?
Считаю, что это — чисто дилетантский подход. На самом деле, зима прекрасна, и людям стран, где зимы нет, намного хуже.
Как почему? Да потому, что зима — то самое время, когда можно заняться собой!
Например, у большинства есть проблемы с кожей — шрамы от прыщей, морщины, общий пожухлый цвет.
Для избавления от таких проблем есть лазер. Современный метод шлифовки кожи, который возвращает коже гладкость. И лучшее время заняться этим — зима, потому что нет ультрафиолета. Ты вся закрыта на время восстановительного периода и после ещё пару месяцев.
Вот посмотрите результаты, которые получают после СО2 в клинике эстетической медицины MEDICRIS:
И что, есть время для зимней депрессии? Или всё-таки воспользоваться моментом и привести лицо в нормальное состояние, пользуясь сезоном?
Фракционная лазерная шлифовка в MEDICRIS — один из наиболее эффективных методов для омоложения кожи. Есть целый перечень проблем, которые решит абляционная шлифовка кожи лица с помощью СО2 лазера:
• фотостарение;
• возрастное старение кожи, проявляющееся морщинами различной клинической выраженности и потерей эластичности;
• постакне;
• растяжки (стрии);
• дефекты кожи век (показана лазерная псевдоблефаропластика);
• темные круги под глазами;
• кератоз;
• гравитационный птоз лица;
• доброкачественные новообразования кожи.
Конечно, есть и противопоказания — о них в MEDICRIS расскажет вам врач-дерматолог или вы можете почитать на сайте. И делать, конечно, лазерную шлифовку можно только в проверенной клинике, а не абы где.
Я рекомендую воспользоваться текущим временем года и решить уже наконец вопрос в клинике MEDICRIS.
Почему именно там? Потому что доверяю.
В MEDICRIS работают профессионалы, мне нравится их подход — вам не навяжут лишнего, от глупостей отговорят и сделают не только то, что нужно, но самое главное — как нужно. Это действительно хорошая клиника с самым современным оборудованием и врачами.
До 16 января в клинике — акция: при выполнении СО2 шлифовки всего лица с веками, биоревитализация в подарок.
В Телеграм-канале MEDICRIS не только интересные рекомендации, но и разыгрывают процедуры в клинике, советую подписаться.
Что у вас с зимой — шевелитесь или тоже страдаете?
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Источник: Лена Миро
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