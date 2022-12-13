Зимой тоже хорошо! – Личное мнение

У меня зимой подруга впадает в депрессию. Логика в следующем: летом можно пойти гулять, быть красивой, а зимой даже макияж наносить нет смысла.

Снизу — шарф до носа. Сверху — шапка. Один нос торчит, а из него льются от мороза сопли.



Фото: Соцсети

И что хорошего в зиме?

Считаю, что это — чисто дилетантский подход. На самом деле, зима прекрасна, и людям стран, где зимы нет, намного хуже.

Как почему? Да потому, что зима — то самое время, когда можно заняться собой!

Например, у большинства есть проблемы с кожей — шрамы от прыщей, морщины, общий пожухлый цвет.

Для избавления от таких проблем есть лазер. Современный метод шлифовки кожи, который возвращает коже гладкость. И лучшее время заняться этим — зима, потому что нет ультрафиолета. Ты вся закрыта на время восстановительного периода и после ещё пару месяцев.

Вот посмотрите результаты, которые получают после СО2 в клинике эстетической медицины MEDICRIS:

И что, есть время для зимней депрессии? Или всё-таки воспользоваться моментом и привести лицо в нормальное состояние, пользуясь сезоном?

Фракционная лазерная шлифовка в MEDICRIS — один из наиболее эффективных методов для омоложения кожи. Есть целый перечень проблем, которые решит абляционная шлифовка кожи лица с помощью СО2 лазера:

• фотостарение;

• возрастное старение кожи, проявляющееся морщинами различной клинической выраженности и потерей эластичности;

• постакне;

• растяжки (стрии);

• дефекты кожи век (показана лазерная псевдоблефаропластика);

• темные круги под глазами;

• кератоз;

• гравитационный птоз лица;

• доброкачественные новообразования кожи.

Конечно, есть и противопоказания — о них в MEDICRIS расскажет вам врач-дерматолог или вы можете почитать на сайте. И делать, конечно, лазерную шлифовку можно только в проверенной клинике, а не абы где.

Я рекомендую воспользоваться текущим временем года и решить уже наконец вопрос в клинике MEDICRIS.

Почему именно там? Потому что доверяю.

В MEDICRIS работают профессионалы, мне нравится их подход — вам не навяжут лишнего, от глупостей отговорят и сделают не только то, что нужно, но самое главное — как нужно. Это действительно хорошая клиника с самым современным оборудованием и врачами.

До 16 января в клинике — акция: при выполнении СО2 шлифовки всего лица с веками, биоревитализация в подарок.

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Что у вас с зимой — шевелитесь или тоже страдаете?

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