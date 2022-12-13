 

Греция заморозила имущество подозреваемого в коррупции вице-президента Европарламента

13.12.2022, 10:31, Разное
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Власти Греции заморозили имущество вице-президента Европарламента Евы Кайли, подозревающейся в получении взяток от Катара, пишет N-TV. Цель заморозки состоит в том, чтобы проверить, получено ли это имущество нелегальным способом.


AP

В Греции заморозили имущество состоящей под подозрением в коррупции вице-президента Европарламента Евы Кайли, пишет N-TV. По данным греческих СМИ, решение о заморозке принял глава греческого управления по борьбе с отмыванием денег Хараламбос Вурлиотис. Сообщается, что также было заморожено имущество родителей Кайли, её сестры и мужа.

Как пишет издание, цель заморозки состоит в том, чтобы проверить, получено ли данное имущество нелегальным способом. В ходе проверки будут изучены банковские счета Кайли, её недвижимость, присутствие в акционерных капиталах и прочие активы.

N-TV напоминает, что Кайли, её муж и ещё четверо человек были задержаны в ходе расследования бельгийских органов безопасности по делу о возможном влиянии, оказанном Катаром на некоторых европейских политиков. Уроженку Греции обвиняют в том, что она брала взятки за то, чтобы поддержать кандидатуру Катара в качестве страны — организатора ЧМ-2022 по футболу. Отмечается, что бельгийские следователи обыскали 16 домов, где нашли €600 тыс. наличными. 


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